Valentijn Driessen staat erom bekend niet al te positief in het leven te staan. Niet voor niks wordt de voetbaljournalist van De Telegraaf vaak omgedoopt tot 'de grootste azijnzeiker van heel Nederland'. Zelfs op een feestelijke dag als oud en nieuw is Driessen niet van de bloemetjes buiten zetten. Hij ontwijkt al het vuurwerk en blijft weg van het feestgedruis.

Zijn columns over Ajax en het Nederlands elftal zijn vaak vlijmscherp en staan boordevol kritiek. Het heeft hem gemaakt tot een van de meest gehoorde voetbaljournalisten van Nederland. Niet voor niks mag hij regelmatig aansluiten bij Vandaag Inside om zijn mening te geven, ook over ander nieuws dan topsport. Met Kerstmis en de jaarwisseling sluit hij zich echter het liefst zo ver mogelijk af van de buitenwereld.

Op vakantie in Oman

In gesprek met Vandaag Inside deelt hij zijn plannen voor de feestdagen. Een bevriend stel adviseerde Driessen en zijn vrouw om naar Oman te gaan. "Lekker op vakantie. We wilden graag naar de zon, niet te ver vliegen. Oman, waarom ook niet? Het is schitterend weer. Ik ben er nog nooit geweest en weet absoluut niet wat ik moet verwachten. Lekker naar de zon. Ik ben niet echt van de kou."

'We vieren helemaal niks'

Terwijl de vorst over Nederland regeert en er zelfs sneeuw aankomt, brengt Driessen met zijn gezin de laatste dagen van 2025 door in de warme oliestaat. "We hebben ooit kerst en oud & nieuw in Australië gevierd, toen hebben we ook niks gedaan. Dan gaan we gewoon om elf uur naar bed. We vieren helemaal niks. Wat moet je nou in Oman eten? Nee, ik ben ook niet van de gourmet. En ook niet van het koken en zo. Ben je een hele tijd bezig, en binnen een minuut heb je alles op, ook zonde."

'Echt verschrikkelijk'

Zijn mentaliteit rondom de jaarwisseling is dan ook typerend. "Ik vind vuurwerk echt verschrikkelijk, en al die poespas eromheen. En ook elkaar allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen… Het is gewoon één dag later, één dag dichter bij de dood.” Cadeautjes geven zit er ook al niet meer in in huize Driessen. "Ik moet eerlijk zeggen dat mijn vrouw dat wel jammer vindt hoor, maar ze zit met vier mannen thuis die geen van allen wat willen. Die drie zijn hetzelfde als hun vader.”