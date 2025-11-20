Voetbaljournalist Valentijn Driessen mag dan niet veel vrienden hebben (zijn woorden), qua kijkcijfers doet hij het altijd meer dan prima bij Vandaag Inside. Dat programma zet record na record neer door zijn aanwezigheid.

Woensdagavond was het weer zover, nadat Driessen vorige week maandag nog voor een record zorgde. De journalist van De Telegraaf was te gast in de uitzending, terwijl Wierd Druk de plek van de afwezige René van der Gijp overnam. In het programma ging het veel over de prestatie van Curaçao, dat zich verrassend plaatste voor het WK van 2026.

Driessen aangepakt

Dat werd door Driessen allemaal gebagatelliseerd. "Het niveau stelt wel heel weinig voor. Het zijn allemaal afgedankte spelers uit de Eredivisie, die nooit het Nederlands elftal hadden gehaald. Ze hebben wel een aardige opleiding gehad, daaraan zie je wel dat opleiden in Nederland wel goed is. Maar die gaan natuurlijk geen potten breken op het WK", stelde Driessen.

"Ik vind het wel leuk, maar we moeten het ook weer niet te groot maken." Dat was voor Johan Derksen en presentator Wilfred Genee de druppel. "Zit het nou niet helemaal af te zeiken man", riep Genee vol ongeloof uit. "Je bent zo'n zeikerd, het is toch fantastisch?" En Derksen zei: "Het is niet verboden, Valentijn, om een keer iets leuk te vinden hè? Ik zie aan je gezicht hoe leuk je het allemaal vindt."

'Kijkcijferkanon' levert weer

Meer dan 1 miljoen mensen keken naar het programma, wat eigenlijk gebruikelijk is wanneer Driessen aanschuift. Mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp doopte hem al eens om tot 'kijkcijferkanon'. Zelf zwakt Driessen die status af. " Dat is ook gelul, over dat 'kijkcijferkanon'. Maandag is er geen voetbal, dan kijken heel veel uit het voetbal. Dus dan zijn de kijkcijfers automatisch beter dan dinsdag en woensdag, dan wordt er weer gevoetbald", counterde hij ooit.

Toch liegen de cijfers niet. Vorige week maandag was het al raak, mede door de aanwezigheid van de journalist. 'De Valentijn Driessen-magneet had weer veel kracht', analyseerde Nijkamp destijds. Van de 1,1 miljoen kijkers toen kwam 28,6 procent uit de leeftijdsgroep tussen 25 en 54 jaar. Dat was volgens Nijkamp 'een zeldzaam hoog record'. Maar negen dagen later was 29,8 procent van de kijkers van die leeftijdscategorie. 'Bizar', verbaasde Nijkamp zich.

Voor Vandaag Inside is het belangrijk dat er veel mensen in die leeftijdscategorie kijken. Daar valt namelijk het meeste geld in te verdienen qua advertentie-inkomsten.

