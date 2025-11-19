Met een luid applaus werd de prestatie van Curaçao in de kwalificatie voor het WK voetbal gevierd bij de opening van Vandaag Inside. Iedereen was enthousiast, zelfs de doorgaans nuchtere en kritische Johan Derksen was louter positief over het elftal onder leiding van bondscoach Dick Advocaat. Iedereen, behalve eentje. Valentijn Driessen maakte zijn reputatie als 'azijnzeiker' maar weer eens waar volgens Derksen en Wilfred Genee.

Telegraaf-voetbaljournalist Driessen zat woensdagavond op de plek van de immer afwezige René van der Gijp om ook een beetje voetbal toe te voegen aan de uitzending van Vandaag Inside. Hij begon nog positief over de kwalificatie voor het WK voetbal van Curaçao, maar kraakte het ook alweer snel af. "Ik gun het Dick (Advocaat, de bondscoach, red.) wel. Ik ben heel benieuwd hoe hij heeft rondgelopen in die kamer, vloekend en scheldend", doelt hij op het feit dat Advocaat midden in de nacht vanuit huis moest kijken naar het laatste duel.

'Allemaal afgedankte spelers'

Driessen denkt dat het veel leuker was geweest om Advocaat 's nachts live te volgen dan de wedstrijd tegen Jamaica (0-0). "Het niveau stelt wel heel weinig voor. Het zijn allemaal afgedankte spelers uit de Eredivisie, die nooit het Nederlands elftal hadden gehaald. Ze hebben wel een aardige opleiding gehad, daaraan zie je wel dat opleiden in Nederland wel goed is. Maar die gaan natuurlijk geen potten breken op het WK. Hopelijk zitten ze bij Nederland in de poule, dan heb je nog een leuke wedstrijd. Maar daarna liggen ze er toch uit."

'Je bent zo'n zeikerd'

Volgens Driessen wordt het een flink gedevolueerd WK, met liefst 48 landen. "Er kunnen maar 8 landen voetballen in de wereld en dan zitten we naar 48 landen te kijken straks. Curaçao is een eiland van maar 155.000 inwoners. Dat is een stad als Den Bosch. Wat dat betreft stelt het niks voor. Ik vind het wel leuk, maar we moeten het ook weer niet te groot maken." Dat was voor Derksen en presentator Genee de druppel. "Zit het nou niet helemaal af te zeiken man", riep Genee vol ongeloof uit. "Je bent zo'n zeikerd, het is toch fantastisch?"

'Dick is een sentimentele man'

Derksen sneerde ook nog even grappend naar Driessen, die erom bekendstaat om vaak negatief uit de hoek te komen. "Het is niet verboden, Valentijn, om een keer iets leuk te vinden hè? Ik zie aan je gezicht hoe leuk je het allemaal vindt." Derksen gunt het op zijn beurt Advocaat en Curaçao van harte dat het WK is gehaald. "Dick is een sentimentele man. Die kan al bij een sentimenteel liedje of film huilen. Het zijn inderdaad doorsnee voetballers, maar ze hebben het toch fantastisch gedaan?!"