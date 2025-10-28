De NBA zit tot over haar oren in de problemen. Na een golf van arrestaties en beschuldigingen van matchfixing heeft de Amerikaanse basketbalcompetitie nu zelf hard ingegrepen. In een brief aan alle dertig teams waarschuwt de bond voor 'ernstige integriteitsproblemen' en kondigt ze strengere regels aan.

Het is de zoveelste klap voor de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Eerder deze maand werden Terry Rozier, sterspeler van de Miami Heat, en Chauncey Billups, hoofdcoach van de Portland Trail Blazers en oud-kampioen met Detroit, gearresteerd in een groot FBI-onderzoek naar illegale gokpraktijken. Inmiddels ligt ook Damian Jones, speler van de Cleveland Cavaliers, onder vuur. Volgens Amerikaanse media is het vertrouwen in de NBA op dit moment 'op een historisch dieptepunt'.

NBA grijpt hard in: nieuwe regels voor alle teams

De brief van NBA-commissaris Adam Silver, in handen van journalist Shams Charania, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De bond erkent dat de snelle groei van de gokmarkt in de Verenigde Staten de sport 'kwetsbaar' heeft gemaakt. "Hoewel ongebruikelijke weddenschappen op minder punten van Terry Rozier vorig jaar direct werden opgemerkt, moeten we veel meer doen om de integriteit van de competitie te beschermen", schrijft Silver.

Daarom past de NBA de regels aan over het melden van blessures, trainingen en andere interne informatie. Teams moeten veel transparanter worden over de status van spelers, zodat gokkers en criminelen geen voordeel kunnen halen uit het lekken informatie of manipulatie. Ook komt er extra educatie voor spelers en staf over de gevaren van gokken en over hoe snel een carrière kan instorten als grenzen worden overschreden.

Illegaal gokken rukt op in de NBA

De bond wijst op een explosieve toename van illegaal gokken, vooral in staten waar de wetgeving nog achterloopt. De NBA wil nu kunstmatige intelligentie en nieuwe analysetools inzetten om verdachte gokpatronen en datalekken sneller te kunnen opsporen. "We moeten basketballers, coaches en fans beschermen", staat in de brief. "Het risico dat gokken de sport besmet, is groter dan ooit."

De maatregelen volgen na bizarre onthullingen uit het FBI-onderzoek. De arrestaties van Rozier en Billups brachten een grootschalig netwerk aan het licht waarin ook de georganiseerde misdaad een rol speelde. De maffia gebruikte zelfs gehackte kaartenschudmachines en infraroodtechnologie om rijke pokerspelers en NBA’ers te misleiden bij illegale gokavonden in Las Vegas.

The glasses that were used by the Mafia and NBA players, to rig poker games..



👀 pic.twitter.com/nH795dUph4 — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) October 23, 2025

Schandaal overschaduwt herstart NBA-seizoen

Het NBA-seizoen is afgelopen week pas weer begonnen, maar het schandaal overschaduwt de herstart volledig. In plaats van te praten over sportieve rivaliteit en topspelers, draait alles om integriteit, gokverslaving en beschadigde reputaties. Wat had moeten voelen als een nieuw begin, is veranderd in een periode van onrust en wantrouwen. De storm rond de NBA lijkt voorlopig nog niet te gaan liggen.