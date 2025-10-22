Het NBA-seizoen is officieel begonnen. Nog zonder grote vedette LeBron James, die lichamelijk nog niet in orde is. De absolute superster staat voor zijn 23e seizoen. James was de laatste elf jaar de bestbetaalde basketballer, maar is nu van de troon gestoten.

Forbes bracht in aanloop naar het nieuwe seizoen, dat afgelopen nacht (Nederlandse tijd) werd afgetrapt, een lijst naar buiten met de tien spelers die het meest verdienen. De kroon is voor Stephen Curry, de grote man van Golden State Warriors. Op zijn rekening verschijnt dit seizoen liefst 159,6 miljoen dollar (omgerekend 137,4 miljoen euro).

Het overgrote deel van zijn inkomen verdient Curry buiten het veld met allerlei sponsordeals, namelijk 100 miljoen dollar. De rest komt van zijn salaris bij Golden State Warriors, waar ook Nederlander Quinten Post speelt. Curry begint aan zijn zeventiende seizoen bij de Warriors, waarmee hij vier keer kampioen werd van de NBA.

Oudjes domineren de lijst

LeBron James staat nog steeds op een indrukwekkende tweede plaats met 137,6 miljoen dollar. Ook voor de superster van LA Lakers geld dat hij meer verdient met samenwerkingen dan met zijn salaris. Op de derde plek vinden we een andere routinier: Kevin Durant. De nieuwste aanwinst van Houston Rockets strijkt 104,3 miljoen dollar op.

Jugadores NBA que más han cobrado en 2025 (salario + patrocinios)



(via @Forbes, 🎨@boardroom) pic.twitter.com/WQJROwTHaM — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) October 22, 2025

Curry, James en Durant zijn de drie met inkomsten boven de 100 miljoen dollar voor 2025. De top 10 wordt verder aangevuld door Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Joel Embiid, Jimmy Butler, Shai Gilgeous-Alexander en Nikola Jokic.

Eerder maakte Forbes ook al de lijst met bestbetaalde voetballers bekend. Cristiano Ronaldo stak er daar met kop en schouders bovenuit, ver voor zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Check hieronder de volledige lijst:

Nieuw NBA-seizoen

Afgelopen nacht vonden de eerste wedstrijden in de NBA plaats. De Lakers verloren zonder James van Golden State Warriors (109-119), terwijl regerend kampioen Oklahoma City Thunder nipt won van Houston Rockets: 125-124. Teams in de NBA spelen 82 wedstrijden, het reguliere seizoen duurt tot 12 april 2026.