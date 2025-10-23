Chaos in de NBA, kort na de start van het nieuwe seizoen. Coach Chauncey Billups van Portland Trail Blazers en speler Terry Rozier van Miami Heat zijn door de FBI gearresteerd. Beiden worden verdacht van illegale gokpraktijken.

Billups, voormalige sterspeler van Detroit Pistons, zou betrokken zijn geweest bij gemanipuleerde pokertoernooien van de georganiseerde misdaad. Rozier heeft volgens FBI-directeur Kash Patel vertrouwelijke informatie gelekt naar deelnemers aan gokweddenschappen.

Bekende koppen gearresteerd

Laatstgenoemde werd donderdagochtend vroeg (Amerikaanse tijd) van zijn hotelkamer geplukt door de FBI in Orlando, Florida. Dat meldt de Amerikaanse tak van ESPN. Een dag daarvoor kwam de speler van Miami Heat niet in actie tegen Orlando Magic. De 31-jarige Rozier debuteerde in 2015 in de beste basketbalcompetitie ter wereld en kwam gemiddeld tot 13,9 punten per wedstrijd.

FBI Director Patel: "Individuals such as Chauncey Billups, Damon Jones and Terry Rozier were taking into custody today, former,current NBA players and coaches...this is an illegal gambling operation and sports rigging operation that spanned the course of years." pic.twitter.com/L5vLj1XtvM — CSPAN (@cspan) October 23, 2025

Rozier speelde voor Boston Celtics, Charlotte Hornets en Miami Heat. Hij voegde zich in januari 2024 bij dat laatste team. Eén wedstrijd van Rozier viel op in het bijzonder, tegen New Orleans Pelicans op 23 maart 2023. Een ongekende golf van weddenschappen (dertig in 46 minuten) kwam binnen op de underscore van punten, rebounds en assists van Rozier. Een professionele gokker zette bijna 14.000 dollar in. Rozier speelde slechts tien minuten voordat hij de wedstrijd moest verlaten vanwege een voetblessure.

Trainer Billups nam in 2014 afscheid van de NBA als speler en is sinds 2021 hoofdcoach van de Trail Blazers. Mr. Big Shot werd in 2004 kampioen als speler van Minnesota Timberwolves.

Grootschalig onderzoek

Volgens Patel zijn er in totaal meer dan dertig verdachten gearresteerd. Zijn opsporingsdienst doet al langer onderzoek naar banden tussen deelnemers aan de Amerikaanse basketbalcompetitie, de illegale gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Dat heeft volgens de FBI miljoenen dollar gekost.

Basketballer Jontay Porter van de Toronto Raptors werd vorig jaar levenslang geschorst vanwege zijn rol in een gokschandaal. Hij zou hebben gegokt op wedstrijden die hij zelf kon beïnvloeden.

Strenge regels in NBA

Basketballers van de NBA mogen niet gokken op wedstrijden in hun competitie. Voormalige topbasketballer Gilbert Arenas werd in juli gearresteerd op beschuldiging van het organiseren van illegale pokerspellen in zijn landhuis in Los Angeles.