Gary Lineker en de BBC leken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar aan het sprookjeshuwelijk tussen de Britse omroep en de oud-topvoetballer kwam een einde door een opmerkelijk schandaal. Nu doet Lineker zijn kant van het verhaal.

In mei 2025 kwam er grote ophef rondom Lineker toen hij via sociale media een pro‑Gaza video deelde met daarin een afbeelding van een rat — een symbool dat historisch als antisemitisch wordt beschouwd. Hoewel Lineker het bericht snel verwijderde en zijn excuses aanbood, stelde dat hij de context niet zag en dat hij nooit bewust iets antisemitisch zou posten, leidde het tot een crisis binnen de BBC.

Oorspronkelijk was gepland dat Lineker tot en met het WK 2026 en de FA‑Cup zou blijven presenteren. Echter, in mei 2025 werd aangekondigd dat hij al na het laatste seizoen van Match of the Day zou vertrekken. Dat gebeurde niet vrijwillig, volgens Lineker.

'Ik ben geen idioot'

Dat zegt hij in gesprek met The New World. "Ik heb het (de rat-emoji, red.) oprecht gemist. Ik ben geen idioot. Ik wist ook niet dat het een antisemitisch stereotype was, maar ik zou me wel hebben afgevraagd waarom iemand daar een rat bij zou plaatsen", aldus de presentator.

"Ik zou zoiets nooit opzettelijk doen – dat zou zelfvernietiging zijn. Het waren een aantal zware dagen. Mensen zeiden dat ik antisemitisch was. Maar ik ben niet tegen welke groepering, niet tegen welk ras of welke kleur dan ook. Wel ben ik tegen het doden van kinderen", verzekert de 64-jarige Lineker.

Geen financiële tegemoetkoming, wel nieuwe baan

De BBC bevestigde dat Lineker geen financiële afkoopsom ontving, ondanks zijn jaarlijkse salaris van circa 1,35 miljoen pond, en dat zijn contract voor toekomstige evenementen werd ingetrokken. De val van Lineker markeert het einde van een tijdperk binnen BBC Sport. Hij was jarenlang dé vertrouwde stem van Match of the Day. Zijn opvolgers zijn Kelly Cates, Mark Chapman en Gabby Logan.

Lineker verzekerde in de toekomst niet bij andere Britse zenders aan de slag te gaan, zo weigerde hij een aanbieding van Sky Sports. Wel koppelde hij zijn populaire podcast The Rest is Football aan DAZN, dat rechtenhouder was voor het afgelopen WK voor clubs.

De voetballer Lineker

Ver voor zijn carrière als presentator was Lineker zelf een voetballer. Wat heet. Hij speelde voor clubs als Leicester City, Everton, FC Barcelona en Tottenham Hotspur. Ook kwam hij in 80 interlands tot 48 doelpunten voor de Engelse nationale ploeg. Hij was topschutter van het WK 1986 in Mexico met zes goals. Lineker was uiterst sportief: hij kreeg in zijn carrière nooit geel of rood.