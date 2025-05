Jake Paul bezorgd om Jutta Leerdam tijdens 'hete' activiteit op het strand: 'Je wordt ontvoerd daar'

Voor de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam is het verschil tussen haar thuisbasis en die van Jake Paul groot. Dat kan ook gevaren met zich meebrengen. Haar vriend is bezorgd, maar ook onder de indruk.

Paul woont op het Amerikaanse eiland Puerto Rico, maar voor een speciaal avontuur reisde hij in de realityserie Paul American met Leerdam af naar Costa Rica. Het tripje was niet alleen om te relaxen, de twee topsporters moeten namelijk wel fit blijven.

Topschaatsster Jutta Leerdam geeft duidelijk signaal af: 'Dat ben ik helemaal zat' Het vorige schaatsseizoen kwam nog maar een maand geleden tot een einde, maar de voorbereiding voor de nieuwe jaargang is voor de meeste rijders alweer begonnen. Zo werkt Jutta Leerdam zich aan de andere kant van de wereld in het zweet en geeft ze ook nog een duidelijke boodschap af.

'Ik ga dood'

Dus begon het stel aan een wandeling. "Op naar het strand", zegt Paul. Voor Leerdam is het klimaat wel even wennen. Zeker op het tijdstip waarop de zon het felst is. "Ik ga dood, het is 12.00 uur", aldus de Nederlandse. "Het is heet", bevestigt ook haar vriend.

Trainen

Eenmaal op het strand aangekomen begint de inspanning pas echt. "Ik heb een trainingskamp en een gevecht voor de boeg, dus wilden Jutta en ik een snelle work-out doen met de energie die we nog hadden", vertelt de Amerikaanse vechter en entertainer.

'Nederlandse vechtsportfans bestolen door samenwerking Jake Paul: Amerikanen houden wel van gekke dingen met influencers' In de nacht van donderdag op vrijdag vindt het langverwachte Glory Underground Miami, met een bloedstollend hoofdgevecht tussen Chico Kwasi en Tyjani Beztati. Nederlandse fans kunnen het kickboksevenement echter niet meer via hun vertrouwde platform bekijken. De organisatie heeft de handen ineengeslagen met de Amerikaanse Jake Paul. "Ik denk dat dit een misstap is van Glory", aldus Remy Bonjasky.

Vervolgens joggen Leerdam en Paul beiden over het strand. Maar de schaatsster gaat wel heel ver uit de buurt van haar vriend naar een uithoek van de kustlijn. "Ze wordt ontvoerd daar", zegt Paul bezorgd.

Razendsnel

Als ze weer is teruggekeerd bij haar vriend, heeft die een wedstrijdje bedacht. Hij tekent twee lijnen in het zand en Jutta moet zo snel mogelijk van de een naar de ander sprinten. Paul is onder de indruk van de 26-jarige schaatsster. "Best snel", zegt hij tegen de camera.

Vervolgens richt hij zich tot Jutta. "Onze baby's worden zo snel. Jij bent razendsnel. Echt niet normaal." "Dacht je dat ik sloom was", reageert Leerdam verontwaardigd. "Nee, je bent supersnel", zegt Paul nog eens terwijl hij de hand van zijn verloofde vastpakt.

Jutta Leerdam gebruikt tripmiddel met verloofde Jake Paul: 'Ik slikte echt veel' Jake Paul zweert bij het gebruik van ayahuasca, een natuurlijk tripmiddel dat veel gebruikt wordt in Zuid-Amerikaanse stammen. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam onderging al meerdere ceremonieën met het spul, maar in de nieuwe aflevering van de realityserie Paul American blijkt ook Leerdam het goedje te slikken.

Ayahuasca

Het koppel was niet zomaar in Costa Rica. De twee wilden daar, samen met vader Greg Paul, ayahuasca gebruiken, een natuurlijk tripmiddel dat veel gebruikt wordt in Zuid-Amerikaanse stammen. Jake heeft dat al vaker gedaan, maar voor Jutta was het de eerste keer. Zij merkte er zelf echter niets van.