Het succesvolle en geliefde tv-programma Wie is de Mol? keert in februari 2026 terug. De deelnemers van het 26e seizoen zijn bekend. Onder de tien potentiële molletjes bevindt zich een bekende sportpresentator.

De opzet van het programma is niet veranderd: de tien deelnemers moeten allerlei opdrachten uitvoeren en zo geld verdienen voor de algemene pot. Eén van de tien is 'de mol' met als taak om de andere negen te saboteren. De anderen moeten achterhalen wie de mol is.

AVROTROS, de omroep die de show uitzendt, heeft zaterdag een promovideo op hun socials gezet. De tekst daarbij is: "Oog in oog met de wildernis van Tanzania, elkaar én… de Mol. Dit zijn de kandidaten van het 26e seizoen Wie is de Mol."

Milan dan Dongen

Dit jaar zien we in het programma de presentatoren Bram Krikke, Geraldine Kemper en ESPN-gezicht Milan dan Dongen, Daan Boom, Nienke van Dijk en Quinty Misiedjan. Ook acteurs Nasrdin Dchar, Delilah Warcup-van Eyck en Matteo van de Grijn zijn van de partij, evenals seksuologe Eveline Stallaart.

Liefhebbers van de show moeten langer wachten dan normaal. De vorige jaren werd de eerste aflevering van een nieuw seizoen uitgezonden in het eerste weekend van het verse jaar. Vanwege de Olympische Winterspelen (6-22 februari 2026) is besloten later te starten. De eerste episiode is op zaterdag 28 februari.

Safari

Wie naar Oost-Afrika gaat zal worden verleid tot een safari. Bij de Mol-deelnemers is het niet anders. Ze gaan onder meer naar Manyara, Arusha en de berg Kilimanjaro. Het slot vindt plaats op het eiland Zanzibar.

Van de kandidaten wordt de nodige inzet verlangd. Op de site staat bijvoorbeeld: "Aan de voet van de Kilimanjaro verdiepen de kandidaten zich vervolgens in de rituelen en gebruiken van de Masai. Te midden van eeuwenoude Masai-tradities wordt hun vertrouwen opnieuw op de proef gesteld. Wie houdt zijn blik scherp en doorziet wat er écht speelt?"