Jake Paul heeft een reeks beelden op zijn socials gezet waarmee hij veel kwade reacties uitlokt. De boksende verloofde van de Nederlandse olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam poseert namelijk naast dieren die hij zelf als jager heeft neergeschoten.

Influencer en bokser Paul heeft op Instagram meerdere jachtfoto's en een jachtvideo geplaatst. Daarin zijn herten, alligators en eenden te zien.

In de video is een hert te zien met een bebloede tong, afkomstig van een schot tijdens de jacht. Paul schrijft dat hij al vanaf zijn achtste gaat jagen met zijn vader en sindsdien een passie heeft ontwikkeld voor de natuur en de buitenlucht.

Vader

In het bijschrift staat: "15 jaar geleden nam mijn vader mij voor het eerst mee op jacht en zo schoot ik op mijn achtste al een hert (buck) in Ohio. Sindsdien ben ik dol op jagen, de natuur en het buitenleven. Dat is ook de belangrijkste reden waarom ik Paul Reserve heb gekocht. Het was een enorm succesvol jachtseizoen met duiven, eenden, een alligator en herten, en de volledige jachtvideo staat nu live op YouTube."

Vorig jaar opende Paul, die veel geld verdiende als vlogger op YouTube, een nieuw kanaal op het platform. Op paulfamilyranch laat hij zijn enorme landgoed in de Verenigde Staten zien.

Vlees

Volgens Paul is jagen geen wreedheid, maar helpt het om overpopulaties van herten in de Verenigde Staten te reguleren en ecosystemen in balans te houden. Het vlees wordt gebruikt en gedoneerd aan mensen en opvanglocaties.

Paul vergelijkt ethische jacht met vleesproductie in de industrie. "Een wild hert leeft zijn hele leven in vrijheid", meent hij. "Een goed geplaatst schot is een van de snelste en meest humane sterfwijzen die een dier in de natuur kan hebben. Veel sneller dan langzaam sterven door honger, ziekte of roofdieren."

Negatieve reacties

De post kreeg veel reacties. Sommige volgers geven hem bijval en steunen zijn argumenten over natuurbeheer. Anderen reageren boos of zeggen "unfollow" vanwege de beelden en jachtpraktijken.

Waarschuwing: heftige beelden

Jutta Leerdam

Donderdag en vrijdag werden in Thialf de WK sprint gehouden. Leerdam liet verstek gaan. Na de Olympische Winterspelen, waar ze de 1000 meter won en tweede werd op de 500 meter, zette ze een punt achter haar seizoen. Femke Kok won het sprinttoernooi.