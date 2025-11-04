Bert Maalderink interviewde voor de NOS jarenlang de trainers van het Nederlands elftal en nog altijd is hij de man die bij grote schaatswedstrijden de toprijders ondervraagt, zo ook afgelopen weekend bij de NK afstanden. De misschien wel bekendste sportverslaggever van Nederland zal dat echter niet heel lang meer gaan doen en dat heeft alles te maken met een ernstige ziekte die er bij hem is geconstateerd.

Maalderink is bij alle sportliefhebbers bekend vanwege zijn typische interviews. Hij staat erom bekend vaak de randjes op te zoeken en dat zorgde in het verleden regelmatig voor frictie tussen hem en de geïnterviewde. Dat ongemak leverde ook de nodige legendarische tv-fragmenten op.

De inmiddels 62-jarige sportverslaggever legde jarenlang het vuur aan de schenen van bondscoaches als Louis van Gaal, Bert van Marwijk en Marco van Basten, maar is de laatste jaren minder te zien op tv. Hij is niet meer de vaste verslaggever van Oranje, maar wel nog altijd van de partij als er op hoog niveau geschaatst wordt. Maalderink interviewde ook afgelopen weekend in Thialf topschaatsers als Kjeld Nuis, Jutta Leerdam en Femke Kok. Hij reist in principe ook af naar de Olympische Winterspelen, maar dat blijkt nog niet helemaal zeker te zijn.

Maalderink lijdt aan ernstige ziekte

Maalderink lijdt namelijk aan de ziekte multiple sclerose (MS). Dat is een ongeneeslijke ziekte waarbij er op verschillende plekken in het lichaam ontstekingen ontstaan waardoor de hersengebieden niet meer goed met elkaar kunnen communiceren. Het kan ervoor zorgen dat mensen problemen krijgen met hun zicht, bewegen, praten en het geheugen. De ziekte zorgt ervoor dat allerlei functies van het lichaam uiteindelijk uitvallen.

Al in 2019 kwamen de eerste klachten en vier jaar later werd ziekte uiteindelijk vastgesteld bij de NOS-verslaggever. Om MS onder de aandacht te brengen heeft hij in samenwerking met het Nationaal MS-fonds een podcastserie Bekend met MS gemaakt. In de serie van vier aflevering gaat hij in gesprek met oud-voetballer René Eijer en politica Fleur Agema (PVV), die allebei ook aan de ziekte lijden. Hij wil de vooroordelen en misverstanden die er over MS bestaan uit de wereld helpen.

'Ik ga altijd uit van het slechtste'

Maalderink heeft nog meer medische problemen, want uit een interview met het Algemeen Dagblad blijkt dat hij onlangs ook een hartinfarct kreeg. Die fysieke problemen hebben ook gevolgen voor zijn werk, zo vertelt hij tegen de krant: "Een interviewtje doen na een race gaat nog. Maar daarnaast ook een reportage maken? Lukt niet meer. In de zomer een eindtoernooi voetbal verslaan? Onmogelijk." Maalderink kan naar eigen zeggen warmte en fel licht niet meer verdragen.

" Ik vind dat ik de dans nog behoorlijk ben ontsprongen. Om me heen zie ik mensen van mijn leeftijd ziek worden, doodgaan", relativeert hij zijn ziekte. Zelf ging hij er door het overlijden van zijn vader op 53-jarige leeftijd vanwege hartfalen al langer vanuit dat hij het zelf ook niet lang op de wereld zou volhouden. "Ik ga altijd uit van het slechtste, dan valt het meestal mee. Mijn vrouw vindt dat negatief. Ik vind dat juist positief. Als je er niets van verwacht, vallen dingen ook niet snel tegen.”

'Ik hoef geen aanwijsplek'

De verslaggever zal in principe ook naar de Winterspelen gaan, maar dat hangt wel af van zijn gezondheid: " Op voorwaarde dat ik goed ben en dat mijn lichaam het aankan. Ik wil niet dat de NOS me uit medelijden naar Milaan stuurt. Dan blijf ik liever thuis. Ik hoef geen aanwijsplek, ik wil mezelf kwalificeren."