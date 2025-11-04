Met Jenning de Boo, Joep Wennemars en Tim Prins heeft Nederland niets te klagen als het aankomt op schaatstalent bij de mannen, maar afgelopen weekend was het 'good old' Kjeld Nuis die toch weer de gouden medaille pakte op de 1500 meter bij de NK afstanden. Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken die knappe prestatie in hun wekelijke Sportnieuws.nl-podcast, maar één van gaat daarbij flink de mist in.

Nuis had op de 1500 meter geen concurrentie van De Boo, maar hij moest wel zien af te rekenen met de 23-jarige Wennemars en de 22-jarige Prins. Zij maakten er in Thialf een geweldig gevecht van waarin de oudste van de drie als winnaar uit de strijd kwam. Nuis maakte in het directe duel met Wennemars het verschil in de slotfase en bleek uiteindelijk ook nog eens 0,04 seconden sneller dan teamgenoot Prins. Het was voor Nuis zijn zesde Nederlandse titel op de 1500 meter en zijn derde op rij.

Pijnlijke misser

"We zijn weleens kritisch geweest op Kjeld Nuis, maar nooit over zijn schaatsprestaties", begint tweevoudig olympisch kampioen én groot schaatsliefhebber Van As in de podcast. "Daar waren we altijd vol lof over, ongelooflijk knap dat je op een bepaalde leeftijd nog zo hard kan schaatsen. Maar ik vind het wel bizar dat je op je 39ste...hoe oud is ie?", vraagt ze vervolgens aan haar voormalig ploeggenoot.

"35 zelfs", reageert Hoog, die vervolgens in lachen uitbarst. "Sorry, sorry...", probeert Van As het lachend gelijk goed te maken. "Je zou het niet zeggen hoor, 39."

Veel lof voor Nuis

"Dat hij op zijn 35e als oude rot met al die jonkies achter zich, dat hij dan nog die versnelling eruit perst en de rit binnenharkt, vind ik heel knap", vervolgt Van As als de twee zijn uitgelachen na haar misser. Hoog is het daar helemaal mee eens: "Megaknap, al zijn concurrenten zijn minimaal tien jaar jonger dan hem."

Zij denkt wel te weten hoe het kan dat Nuis zijn jongere rivalen nog altijd te snel af is: "Dat is natuurlijk een stukje ervaring, hij is kneiterfit, heeft nog veel energie en zoveel drive. Hij juicht weer alsof 'ie olympisch kampioen is geworden als hij over de finish komt. Dat vind ik mooi, die passie. Dat is leuk om te zien. Het was een mooie strijd en hij heeft laten zien dat hij er nog toe doet op zijn oude dag." "Vlak hem niet uit", vult Van As aan.

Jorrit Bergsma

Later in de podcast hebben de twee het over Jorrit Bergsma en zijn gouden plak op de tien kilometer. "Hij zegt dat hij het tijd vindt om te stoppen als hij zich niet meer kan meten met de jonge gasten", aldus Hoog, die de Fries had horen zeggen dat hij het gevoel had dat er nog veel meer in hem zit. Met een knipoog voegt ze eraan toe: "Hetzelfde met Kjeld Nuis. Die is dan wel vier jaar jonger, Naomi van As!"

Van As lachend: "Hij is nu 39, Jorrit Bergsma, ze lijken ook een beetje op elkaar, ik haalde ze even door elkaar. Zelfde haardracht..."

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze aflevering staat vooral in het teken van de NK aftanden, met hoofdrollen voor onder meer de 'mooie meiden' én de opmerkelijke uitspraken van Jillert Anema. Beluister de aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.