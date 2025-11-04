Het schaatsseizoen is met de NK afstanden van afgelopen weekend eindelijk begonnen, maar in de nasleep van dat toernooi volgde direct het eerste relletje door uitspraken van coach Jillert Anema. Olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As laten in hun wekelijkse podcast hun licht schijnen op de kwestie.

Anema zag zijn Team Albert Heijn-Zaanlander met maar liefst vijf gouden medailles schitteren op de NK afstanden. Met name op de lange afstanden bij de vrouwen was zijn ploeg onverslaanbaar. Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff stonden op zowel de 3000 meter, de 5000 meter en de massastart met zijn drieën op het podium.

De ploeg van de markante schaatscoach haalde dit weekend ook flink wat startbewijzen binnen voor de eerste World Cups van het seizoen. Aangezien de prestaties van de Nederlanders in die wedstrijden bepalen hoeveel schaatsers er naar de Winterspelen Milaan gaan, wil de KNSB dat alle rijders meedoen aan elke World Cup. Anema liet in gesprek met de NOS echter weten dat hij daar 'niet mee akkoord gaat' en dus was de eerste schaatsrel van het jaar geboren. Mogelijk doen zijn rijders niet mee aan de wedstrijd in Salt Lake City.

Anema staat voor moeilijke keuze

"Hij twijfelt er nog over, dat is toch weer zo typisch?", vraagt schaatsliefhebber Hoog zich af in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast. Van As, al jaren samen met schaatsicoon Sven Kramer: "Hij neemt nooit een blad voor de mond, hij houdt ervan te zeggen wat hij wil. Hij schopt weer lekker overal tegenaan, dat vindt hij fijn, denk ik."

Van As begrijpt in dit geval wel het probleem van Anema: "Als trainer maak je natuurlijk een heel schema waar je naartoe werkt. Dan heb je momenten dat je wat rustiger aan doet of op hoogte gaat zitten. Als dan bepaalde wedstrijden niet in dat schema passen of het in de war gooien..." Zij ziet dat Anema een moeilijke keuze moet maken: "Gaan we voor Nederland of ons eigen plan?"

'Risico voor je eigen meiden'

Haar kompaan vindt de timing van de uitspraken van Anema wel wat vreemd: "Je weet van tevoren het schema van de World Cups en je weet ook dat een aantal schaatsers uit jouw team naar de World Cups gaan..."

Hoog ziet daarbij ook dat de coach zijn eigen rijders met een probleem kan opzadelen: "Dit is ook een risico voor je eigen meiden. Stel je gaat niet en je haalt bepaalde punten niet, kan het zomaar zijn dat één van zijn pupillen niet naar de Spelen kan. Dan gaat nu Merel Conijn niet. Dat zou niet slim zijn."

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze aflevering staat vooral in het teken van de NK aftanden, met hoofdrollen voor onder meer Femke Kok en Jutta Leerdam én een pijnlijke misser rond Kjeld Nuis. Beluister de aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.