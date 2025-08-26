Madison Beer is opnieuw samen in het openbaar verschenen met de NFL-quarterback Justin Herbert. Daarmee worden de geruchten over hun liefdesleven steeds sterker. Beer is een zeer bekende popster.

TMZ meldde zondagavond dat het duo samen werd gespot bij het huis van een vriend in Redondo Beach, Californië. Ze hadden een fles wijn en een doos snoep bij zich. De bijna twee meter lange quarterback van de Los Angeles Chargers hield het lekker casual, met een relaxte outfit.

Herbert droeg een zwarte longsleeve met een witte sportshort, wat hem een strakke, sportieve look gaf. Daaronder droeg hij een zwarte compressielegging, een favoriet kledingstuk van sporters, zelfs buiten het veld. Herbert maakte zijn outfit af met witte sneakers, een zwarte pet van het golfmerk 'Callaway' en een donkere zonnebril.

Snoepjes en wijn

Onder zijn arm klemde hij een doosje Runts-snoepjes, terwijl hij zijn telefoon in zijn hand hield. Beer hield het ondertussen moeiteloos casual en toch chic. De zangeres van het nummer Selfish droeg een strakke, witte croptop met halflange mouwen, die haar afgetrainde figuur accentueerde.

Beer, die liefst veertig miljoen volgers heeft op Instagram, combineerde haar top met een losse, grijze joggingbroek voor een ontspannen look. Aan haar voeten droeg ze klassieke sportschoenen en haar accessoires waren minimaal. Madison droeg een fles rode wijn in één hand, wat de speculaties over een gezellige date-night aanwakkerde.

Terwijl ze naast elkaar liepen, zag het tweetal er ontspannen en casual uit. Beer met haar fles wijn en Justin met zijn snoepjes – het leek alsof ze allebei iets meenamen voor een relaxte avond.

Vergelijking met Taylor Swift en Travis Kelce

Deze intieme verschijning volgt op Herberts eerdere bezoek aan de set van Beers nieuwste videoclip, waar hij werd gezien terwijl hij met de crew praatte en in haar auto vertrok. Beer en Herbert worden al vergeleken met powerkoppels als Taylor Swift en Travis Kelce.

Ondertussen hebben Beer noch Herbert iets bevestigd, waardoor fans en media zelf de puzzelstukjes aan elkaar moeten leggen. De vergelijkingen met het veelbesproken koppel Swift-Kelce worden alleen maar versterkt door de gezamenlijke verschijningen van het duo.