Bekende presentatrice speelt prominente rol in nieuwe serie over ex-topvoetballer Marco van Basten

Marco van Basten mag niet klagen als het gaat om acteurs en actrices die spelen in de Videolandserie 'BASTA'. De hoofdrol is weggelegd voor Chris Peters, maar verder spelen onder anderen Chantal Janzen, Hans Kesting en Barbara Sloesen in de serie die over het leven van de ex-profvoetballer gaat.

Janzen, bekend als presentatrice en musicalactrice, speelt de rol van Danny Cruijff, echtgenote van voetballegende Johan Cruijff. Op Instagram laat ze weten 'zeer trots' te zijn. Cruijff (gespeeld door Tibor Lucács) was een van de leermeesters van Van Basten. Ook Eefje Paddenburg, Jasha Rudge, Bo Maerten, Hajo Bruins, Hans Dagelet en Raymond Thiry hebben een rol in de serie, die in 2026 te streamen is.

Ex-topvoetballer Marco van Basten heeft spijt van veelbesproken ingreep: 'Het was best wel zwaar' Marco van Basten stond vorige maand volop in de schijnwerpers door zijn haartransplantatie. De oud-spits kreeg flink wat kritiek door die cosmetische ingreep en achteraf blijkt hij er toch ook wel een beetje spijt van te hebben.

BASTA

De serie gaat over de successen die de inmiddels 60-jarige Van Basten tot een van de beste voetballers ter wereld maakten. Onder meer zijn tijd bij Ajax onder begeleiding van Johan Cruijff, zijn EK-goal en zijn tijd als speler bij AC Milan komen aan bod, net als zijn privéleven. In de verfilmde versie van de autobiografie van Van Basten komt ook de enkelblessure aan bod die de voetballer zijn carrière kostte.

"Je ziet momenten dat het glorie was, dat er gewonnen werd. Maar je ziet ook momenten dat het een drama is en fysiek problemen geeft", vertelde Van Basten tegenover RTL Boulevard. "Financiële toestanden, ook in de relatie wat meegemaakt. Dus heel divers, denk ik."

Nerveuze hoofdrolspeler

"Ik kan niet meer dan tevreden zijn en blij dat hij het is geworden", sprak Van Basten bij de bekendmaking over hoofdrolspeler Chris Peters, die het 'enorm goed nieuws' noemde. "Daarna kwam vrij snel het grote verantwoordelijkheidsgevoel. Daar heb ik een tijdje wakker van gelegen", aldus de acteur.

Van Basten speelde onder Ajax en het gouden AC Milan. In 1988 werd hij Europees kampioen met het Nederlands elftal en ook won hij drie keer de Ballon d'Or. In 1995 stopte hij op 30-jarige leeftijd als prof vanwege aanhoudende enkelproblemen. "Nu ben ik volkomen leeg", vertelde Van Basten bij zijn afscheid. Tegenwoordig is hij analist bij Ziggo Sport.