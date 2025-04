Ex-topvoetballer Marco van Basten heeft spijt van veelbesproken ingreep: 'Het was best wel zwaar'

Marco van Basten stond vorige maand volop in de schijnwerpers door zijn haartransplantatie. De oud-spits kreeg flink wat kritiek door die cosmetische ingreep en achteraf blijkt hij er toch ook wel een beetje spijt van te hebben.

Van Basten was door de behandeling vorige maand afwezig bij een uitzending van Ziggo Sport-talkshow Rondo waar hij normaal gesproken elke week aanschuift. De voormalig topvoetballer besloot om een week later alweer zijn opwachting te maken op televisie, maar dat begreep niet iedereen.

De oud-international was bijna onherkenbaar en de mannen van Vandaag Inside waren van mening dat hij nog even had moeten wachten voor zijn terugkeer op de beeldbuis. "Dit was geen gezicht, het was helemaal rood", vertelde René van der Gijp. Johan Derksen was het daarmee eens: "Als je hem niet kent, dan denk je dat die man heel ernstig ziek is."

Spijt bij Van Basten

In gesprek met De Telegraaf vertelt Van Basten over de cosmetische ingreep: "Het begon een beetje dun te worden en op een gegeven moment sprak ik erover met Ruud Gullit. Die zei: wat kan jou het schelen, anders komt het oud over."

De oud-topsits besloot er daarom voor te gaan, maar een maand later is hij daat niet heel blij mee: "Ik moet zeggen dat ik er een klein beetje spijt van heb. Maar aan de andere kant: het groeit weer dus we zien het wel." Van Basten had de impact van de ingreep vooraf onderschat: "Ik vond het best wel een bevalling. Het was best wel zwaar."

De Europees kampioen van 1988 heeft ondanks alle kritiek er dan weer geen spijt van dat hij zo snel weer op televisie te zien was: "Mensen kennen me inmiddels wel. Je houdt van me of je vindt me waardeloos. Het hoort er allemal bij. Ik kan daar niet veel aan veranderen."

Haartransplantatie populair

Van Basten hoeft zich in ieder geval niet te schamen, want de lijst met (oud-)voetballers die een haartransplantatie ondergingen is inmiddels oneindig: onder meer Gullit, Wayne Rooney, Noussair Mazraoui, Justin Bijlow, Paul Bosvelt, Davy Klaassen en John Heitinga gingen Van Basten voor.