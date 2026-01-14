Laura Woods heeft ongeveer anderhalf jaar na haar operatie beelden van de heftige verwondingen in haar gezicht gedeeld. Dat deed de bekende presentatrice uit Engeland voor haar 750.000 volgers op Instagram.

Woods deelde eerst een selfie, die ze een paar dagen vóór het noodlottige incident had geschoten. Vervolgens kwam er een waarschuwing in haar stories, in de vorm van: pas op, de volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren. En dat bleek ook. De 38-jarige Engelse had diepe wonden rondom haar oog.

Woods was in mei 2024 met haar verloofde Adam Collard in een vakantiehuis. De presentatrice tilde daar een kussen boven haar hoofd, maar raakte daarbij een glazen lampenkap. Die viel in stukken naar beneden: verschillende scherven kwamen op haar hoofd en arm terecht, wat diepe wonden veroorzaakte.

'Een vreselijke dag'

Ze werd vooral boven en onder haar rechteroog geraakt. "Op de een of andere manier heeft mijn oog het overleefd", schrijft ze erbij. "Een vreselijke dag." Woods deelt ook beelden van de operatie, waarop te zien is hoe ze haar huid optillen en zodoende de diepe wonden te zien zijn. Onderaan dit artikel vindt u één heftige foto.

Woods en Collard reisden door naar Londen - een ritje van vijf uur - om een plastisch chirurg te bezoeken die de wonden mooier kon helen. Vervolgens onderging de presentatrice heel veel sessies met roodlichttherapie om haar gezicht weer te 'fixen'. Inmiddels is er alleen nog een heel klein bultje boven haar hoofd te zien, dat ze nog weg probeert te halen door middel van laserbehandelingen.

Werkzaamheden van Laura Woods

De bekende presentatrice kan haar werk dus gewoon weer doen. Zij werkt inmiddels voor TNT Sports, waar ze verantwoordelijk is voor de Champions League-uitzendingen. Voorheen werkte Woods geruime tijd voor Sky Sports.