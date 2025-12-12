Laura Woods is de laatste weken een van de meestbesproken sportpresentatrices in Engeland. De 38-jarige presentatrice van TNT Sports viel begin december flauw tijdens een live-uitzending, maar deze week bereikte ze weer het nieuws. Tijdens haar comeback moest ze gelijk haar excuses aanbieden na een interview met Real Madrid-ster Jude Bellingham.

Tijdens de uitzending van dinsdag 2 december zakte Woods plots weg tijdens een live uitzending voor een wedstrijd van de Engelse vrouwen tegen Ghana. Ex-voetballer en analist Ian Wright was zeer alert en ving de presentatrice op terwijl hij aan het praten was. Woods verliet vervolgens de uitzending om medische redenen en was een week niet te zien op TNT Sports. Twee dagen geleden keerde ze terug als presentatrice en hostte ze de topwedstrijd in de Champions League tussen Manchester City en Real Madrid.

Op haar Instagram blikte Woods vervolgens terug op het incident en gaf ze een eerste reactie. "Goh, was was een beetje raar. Sorry dat ik iedereen heb laten schrikken, ik ben oké. Het medisch personeel in het ziekenhuis heeft gezegd dat het waarschijnlijk een virus was. Ik heb alleen een beetje rust en hydratatie nodig. Ik schaam me er heel erg voor dat het gebeurd is op nationale televisie, maar bedankt aan al mijn collega's bij ITV die echt voor me hebben gezorgd deze avond", zei Woods die een week later dus terugkeerde als presentatrice.

Interview met Jude Bellingham

Na het verlies van Real Madrid tegen Manchester City (2-1) verscheen Jude Bellingham voor de camera. Hij voerde een gesprek met Woods en vertelde daarin over de crisis bij de Madrilenen. Van de laatste acht wedstrijden werden er slechts twee gewonnen en daardoor wordt de druk op coach Xabi Alonso van uit de media steeds groter. Bellingham vertelde na afloop van het duel met City dat iedereen binnen Real Madrid nog altijd veel vertrouwen heeft in Alonso en iedereen ziet in hem nog altijd de ideale trainer.

Vervolgens zei Bellingham dat de fans en spelers van Real naar de toekomst moeten kijken en deze periode als een man moeten nemen en verwerken. Bij die laatste zin liet de middenvelder een vloek tussendoor en dat was niet helemaal de bedoeling. Woods besloot gelijk in te grijpen en haar excuses aan te bieden richting de kijker. In Engeland is het ongebruikelijk om op TV te vloeken en daarom greep de presentatrice in en zei ze sorry tegen de kijker.

"We're still trying to work it out within the changing room!"



"We'll have to take the sh*t on the chin!"



Jude Bellingham on what's going wrong at Real Madrid 🗣️@tntsports & @discoveryplusUK | @julesbreach pic.twitter.com/zkAacZ7HbZ — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 10, 2025

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.