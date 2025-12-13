Een vrouwelijke stalker heeft gedurende twee jaar het leven van de Engelse tv-presentatrice Laura Woods (38) (van TNT Sports) zuur gemaakt. De dader stuurde bijvoorbeeld foto's van het huis van Woods, terwijl die in de studio zat voor een liveprogramma.

Voor sportjournalist Woods was het een angstaanjagende tijd. De dader bleek Harneet Kaur te zijn, een 25-jarige vrouw die vanaf 2021 begon met het stalken van Woods.

Inmiddels is Harneet opgepakt en moet ze 14 maanden brommen. Ook moet ze zich daarna houden aan een straatverbod rondom Woods.

Mes

Woods heeft tegenover de krant The Telegraph haar verhaal gedaan. "Ze belde de politie op en zei dat ze zag dat ik in mijn huis werd overmeesterd door een man met een mes. In 2023 stuurde ze mij emails terwijl ik in Polen mijn werk deed op tv. In de mail zat een video van mijn voordeur. Ze schreef: 'Ik weet dat je drie camera's hebt in je huis'".

"Ik bekeek alle video's die ze stuurde en het was angstaanjagend. En ze belaagde me ook op andere manieren, via datingsites en sites om spam te sturen. Ze hield maar niet op. Ik kon niet begrijpen hoe één persoon dat allemaal kon doen."

'Je gaat vannacht sterven'

Het werd nog veel gekker. Woods ontving bijvoorbeeld kaartjes om haar te feliciteren met haar verjaardag. Daarop stond: "Vandaag is de dag waarop je bent geboren. En vanavond is de nacht waarop je gaat sterven."

Ook de hond van Woods zou het niet overleven, aldus Harneet, die eveneens exemplaren van de Bijbel opstuurde naar de presentatrice, alsook tests om te zien of je lijdt aan een SOA en thuisbezorgingen van voedsel.

Flauwvallen

Eerder in december viel Woods flauw tijdens een praatje langs de lijn bij Engeland tegen Ghana. Dat gebeurde voorafgaand aan het duel. Woods stond langs het veld te praten met Anita Asante en Ian Wright. Laatstgenoemde was aan het woord, maar merkte ineens dat Woods niet lekker werd. Hij handelde snel en voorkwam dat Woods op de grond viel.