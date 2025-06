Bekende voetbalcoach windt zich enorm op over uitspraken René van der Gijp: 'Wat wil hij dan?'

Dick Advocaat lijkt door te gaan als trainer zo lang hij leeft. De markante coach heeft al een aardig zakcentje verdiend, waarmee hij regelmatig voor de gek wordt gehouden door onder anderen René van der Gijp. Dat zorgt voor frustraties bij de 77-jarige Advocaat.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp haalt Van der Gijp een anekdote aan over de huidige bondscoach van Curaçao. "Dickie... Wij hadden het laatste hier aan tafel over 7 miljard. Maar waarom weet ik niet meer. Toen zei ik: dat is drieënhalf van Dick. Toen had hij gebeld met Casper (van Eijck, de dokter Curaçao, red.): 'Dit kan allemaal niet en iedereen denkt dat ik zo veel geld heb...'"

Advocaat windt zich enorm op

Het zorgt voor gelach bij de vier gasten aan tafel. "Dick moet toch ook weten dat het een grapje is", stelt Van der Gijp. "Dat vind-ie niet leuk", reageert zaakwaarnemer Rob Jansen. "Hij hoort dat en dan gaat hij zich enorm opwinden - wat ik heel grappig vind altijd - en die kwaadheid moet ergens heen en dan denkt hij: nou moet ik Casper bellen. Maar wat wil hij dan van Casper?", wil schrijver Michel van Egmond van Jansen weten.

"Dat Casper ingrijpt", antwoordt Jansen. "Dat Casper René belt voor een zwijgplicht?", gaat Van Egmond verder "Een omerta", voegt Jansen eraan toe, waarna Van der Gijp en Van Egmond in de lach schieten. "Dan overschat hij (Advocaat, red.) wel een beetje zijn invloed."

Lof voor Curaçao

Vervolgens verschuift Wim Kieft het gesprek naar een interview met Kees Jansma, ook onderdeel van Advocaats, staf in De Telegraaf. Het zorgt voor lovende reacties bij het viertal in de podcast over de prestaties van Curaçao. "Ze hebben het echt naar hun zin met elkaar", concludeert Kieft. "Leuk toch?" "Ze hebben ongelooflijke lol, heerlijk", voegt Jansen toe.

Curaçao plaatste zich deze week ongeslagen voor het volgende deel van de WK-kwalificatiecyclus, waar een ticket voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te bemachtigen is.