René van der Gijp bestolen tijdens vakantie in 'aparte streek': 'Dus iemand loopt in jouw onderbroek?'

Het markante tv-gezicht René van der Gijp is terug van vakantie. Terwijl Vandaag Inside nog 'vakantie' heeft, schoof hij deze week al wel weer aan bij zijn podcast. Daar onthulde Van der Gijp een vervelend verhaal.

Van der Gijp ging vrij snel nadat Vandaag Inside met zomerstop ging op vakantie. Dat deed hij met zijn vrouw Minouch. Toen VI na het vallen van het kabinet een spoedaflevering maakte, schitterde hij dan ook in afwezigheid. Van der Gijp vertoefde namelijk aan de Franse zuidkust, waar Griekenland eigenlijk zijn voorkeur zou hebben.

'De helft komt terug'

Maandag was Van der Gijps vertrouwde stem weer te horen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Zuid-Frankrijk was prima", vertelt hij met een gebruind hoofd. "Ik vind Griekenland bijvoorbeeld een leuk vakantieland. Ik vind Zuid-Frankrijk niet onaardig en toch... het is een beetje een gekke streek. Als voorbeeld: laat je je spullen wassen in een goed hotel, de helft komt terug", onthult Van der Gijp.

"Dus ik zeg tegen de receptie: 'Luister, ik heb maar de helft van mijn kleding terug. Ze gingen even bellen om te kijken of de andere helft gevonden wordt. Na een half uur komt er iemand bij het ontbijt: 'Niet gevonden'", blikt hij terug.

Saint-Tropez

Ook een bezoekje aan de populaire trekpleister Saint-Tropez bracht een ongebruikelijke herinnering. "Ik zat te eten bij die bootjes, dus ik zeg tegen die vrouw: 'Doe mij een tweede flesje wijn'. Zij zet dat neer en legt gelijk de rekening (op tafel)... dat vind ik heel bijzonder allemaal", lacht Van der Gijp. "Het zijn hele bijzondere mensen."

Dan kantelt het gesprek weer naar de verloren spullen. "Dus er loopt nu dus iemand over de boulevard in jouw onderbroek?", wilde presentator Michel van Egmond weten. "Schijnbaar wel ja, dat kan niet anders", reageerde Gijp. "Een soort Zuid-Franse David Loggie (oud-speler van o.a. AZ en Sparta, red.)", merkte Van Egmond op.