'Knuffelende' Dick Advocaat geniet als bondscoach van Curaçao: 'De spelers klagen nooit'

Dick Advocaat heeft met misschien wel de oudste staf ter wereld de leiding over het nationale elftal van Curaçao. De 77-jarige geniet er van om zijn spelers te trainen en het team maakt veel lol. "Dat ging vroeger soepeler hoor."

"We hebben een leuke groep", zegt Advocaat over zijn selectie in het Algemeen Daglad. Samen met zijn rechterhand Cor Pot geniet hij met volle teugen. Het gevoel is erg goed binnen het team. "Die jongens beginnen de dag altijd met een knuffel", zegt de bondscoach.

"En ze komen niet allemaal tegelijk." Dat zorgt voor hilariteit. "Dan zie je Kees Jansma, die ook in de staf zit, twintig keer in tien minuten opstaan uit zijn stoel", lacht Pot. "Dat ging vroeger soepeler hoor. Ja, we hebben veel lol." Ook Jansma is niet de jongste meer op zijn 77-jarige leeftijd. Pot is iets jonger, hij is namelijk 73 jaar oud.

Gas geven

Maar uiteraard wordt er ook serieus getraind. "Ik doe net alsof wij het Nederlands elftal trainen, hoor", zegt Advocaat. "Alles moet goed geregeld zijn, de materialen, de kleding, de hotels. Maar er is weinig geld. De spelers willen wel, ze geven gas op dat veld. En ze klagen nooit."

WK-kwalificatie

Het nationale team heeft zich geplaatst voor het beslissende WK-kwalificatietoernooi voor het WK voetbal van 2026. Curaçao was met 4-0 te sterk voor Saint Lucia. Advocaat zag in Willemstad hoe bij zijn ploeg Gervane Kastaneer de man van de wedstrijd werd. De voormalig speler van PEC Zwolle, NAC Breda en ADO Den Haag opende de score voor de rust en was in de tweede helft nog twee keer trefzeker. Juninho Bacuna, oud-speler van FC Groningen, zorgde voor het vierde doelpunt.

