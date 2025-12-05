Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor heeft een verontrustend bericht gedeeld vanuit het ziekenhuis. Ze maakt zich zorgen om haar gezondheid en onderging vrijdag een aantal tests. "Ik ben super super bang."

De influencer met miljoenen volgers deelt lief en leed op Instagram. Daar horen ook moeilijke momenten bij. Dat was vrijdag ook het geval. Van Vliet was angstig tijdens een ziekenhuisbezoek en maakt zich zorgen om een ernstige aandoening.

Echo en bloedprikken

"Middagje in het ziekenhuis voor een inwendige echo en bloedprikken", schrijft ze. Ze hoopt er zo achter te komen waarom haar menstruatie uitblijft of onregelmatig is. Jade Anna was eerder al open over de problemen met haar cyclus.

"Ik ben super super angstig en bang voor controles omdat ik van het ergste uit ga, dus ik keek hier al weken tegenop. Maar het is wel echt belangrijk om te weten wat er speelt natuurlijk", vervolgt ze. Uiteindelijk werd Van Vliet 'erg fijn geholpen'.

PCOS

Ze mocht meteen na de controles weer naar huis. De 21-jarige kreeg ook al een mogelijke diagnose. "hoogstwaarschijnlijk PCOS, maar het is voor de zekerheid nog de bloeduitslagen afwachten. Dat hoor ik eind januari."

Bij het polycysteus-ovarium-syndroom (PCOS) heb je geen eisprong of minder vaak. Daardoor word je niet elke maand ongesteld, soms maanden niet. De eierstokken maken te veel mannelijke hormonen.

De aandoening kan te maken hebben met een ongezond eetpatroon. Van Vliet was eerder openhartig dat ze problemen had met voeding en bewegen. "Ik begon echt overmatig te sporten, te weinig te eten. Ik begon met calorieën tellen en dat is iets waar je heel lastig uitkomt."

Relatie met Kenneth Taylor

Inmiddels gaat het weer beter. De mensen om haar heen helpen daarbij. Jade Anna heeft sinds 2023 een relatie met Ajacied Kenneth Taylor. Ze steunen elkaar in hun carrière. De influencer zit regelmatig op de tribune in de Johan Cruijff Arena, maar de voetballer vergezelde zijn vriendin onlangs ook bij haar werkzaamheden voor het modemerk Miu Miu:

Taylor komt zaterdag weer in actie met Ajax in de VriendenLoterij Eredivisie. De Amsterdammers spelen een uitduel tegen Fortuna Sittard. De ploeg van interim-trainer Fred Grim staat vijfde in de competitie.

