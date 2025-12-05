Merel Leerdam geniet volop van een zonovergoten vakantie in Mexico, waar ze op Instagram een reeks opvallende vakantiekiekjes deelt. De 27-jarige zus van topschaatsster Jutta Leerdam laat zich van haar avontuurlijke kant zien en Jutta reageert vol bewondering op haar 'knappe' zus.

Onder haar nieuwste Instagram-post is te zien hoe Merel geniet van het eilandleven op Isla Mujeres, een tropisch eiland voor de kust van Cancún. Ze deelt vrolijke momenten van lokale gerechten, stranddagen en het typische eilandvervoer: een golfkar, waarop ze lachend rondrijdt met haar vriend Barry, met wie ze al ruim acht jaar samen is.

Merel Leerdam slaat grote vis aan de haak

Een van de meest opvallende fragmenten uit haar post is een video waarin Merel met een front flip het prachtige turquoise water in duikt. Even later poseert ze trots met een flinke vis die ze op zee wist te vangen, beelden die meteen veel reacties opleverden. Ook haar zussen laten van zich horen: Jutta reageert met een veelzeggend 'knap' en twee hartjes, terwijl jongste zusje Beaudine (19) lachend aanmoedigt met: 'Do a flip'.

Merels post wordt verder gevuld met zomerse bikini-foto's, een kleurrijk ontbijt met een acai bowl en roerei, en een prachtige zonsondergang boven de Caribische Zee. De 27-jarige laat hiermee in één klap zien hoe je vakantie viert en haar zussen genieten op afstand zichtbaar mee.

Hechte zussenband

De hechte band tussen de Leerdam-zussen is al langer zichtbaar op sociale media. Wanneer één van hen in de spotlights staat, reageren de andere twee vrijwel altijd enthousiast. Zo gingen Merel en Beaudine vorige maand nog volledig uit hun dak toen Jutta in Salt Lake City op indrukwekkende wijze de 1000 meter won. 'Zo trots', schreef Beaudine toen, terwijl Merel de beelden deelde met: 'She is baaaaack'.

World Cup in Thialf

En terwijl Merel nog geniet van zon, zee en vakantieavonturen, staat Jutta zelf alweer voor een belangrijk weekend. In Thialf wordt namelijk de derde World Cup van het seizoen verreden, met een bomvol programma voor het Nederlandse publiek.

Jutta rijdt vrijdag de slotrit op haar favoriete 1000 meter, haar eerste optreden voor thuispubliek sinds het fietsongeluk waarbij ze verwondingen opliep. Ze neemt het in Heerenveen op tegen de Amerikaanse Brittany Bowe, terwijl Femke Kok, Isabel Grevelt, Antoinette Rijpma-de Jong en Marrit Fledderus een rit eerder in actie komen.

Olympische Winterspelen

Voor Leerdam komt daarmee een belangrijke periode in zicht. Het olympisch seizoen draait op volle toeren en de 26-jarige schaatsster werkt stap voor stap toe naar haar ultieme doel: goud op de Winterspelen. In Beijing 2022 moest ze nog genoegen nemen met zilver achter Miho Takagi, maar dit jaar wil ze niets liever dan de kroon op haar carrière zetten.

Tussen kerst en oud en nieuw staat het olympisch kwalificatietoernooi op het programma, hét moment waarop de Nederlandse toppers hun startbewijs voor Milaan moeten verdienen. De maand december wordt dus niet alleen spannend in Thialf, maar kan ook bepalend zijn voor de rest van Leerdams seizoen en misschien wel haar hele schaatsloopbaan.