Voor Nicky van der Gijp was Moederdag bijzonder, maar niet speciaal. De zoon van tv-boegbeeld en ex-topvoetballer René van der Gijp, verloor zijn eigen moeder op jonge leeftijd. Bij De Oranjezondag vertelt de voetbaljournalist (25) over een dag als zondag, die in het teken staat van het moederschap.

Presentatrice Hélène Hendriks begon de uitzending van haar talkshow met wat voorzichtigheid richting Van der Gijp junior en Victor Vlam. De twee hebben hun moeder verloren en voor hen had het dus gekund dat het emotioneel of moeilijk zou zijn voor ze. Maar beide heren vertelden er weinig last van te hebben. "Ik heb het niet zo, het is niet zo beladen", zei de jonge Van der Gijp.

In 2016 overleed zijn moeder Daniëlle plotseling. Zijn vader verloor daarmee zijn partner en geliefde en het verlies maakte de band tussen vader en zoon hechter, vertelde Nicky eerder. Over zijn moeder praat hij maar wat graag, ook live op nationale televisie. "Ik heb het vooral met haar verjaardag of sterfdag dat ik er veel mee bezig ben. Als je niet over Moederdag nadenkt, komt het ook helemaal niet bij je op. Ik moest er door mijn vriendin aan herinnerd worden dat het vandaag überhaupt Moederdag was."

'Ik huil er eigenlijk nooit om'

Het is voor de werknemer van Viaplay Voetbal juist alleen maar mooi om over zijn moeder na te denken en over haar te praten. "Het zijn vooral leuke dingen waar ik het dan over heb. Het is eigenlijk best gek - het is tien jaar geleden - maar ik huil er eigenlijk nooit om. Ook niet als ik het erover heb met mijn vader of vriendin. Dan is het eigenlijk altijd leuk en we hebben het er bijna dagelijks over. Hoe trots ze nu zou zijn over het één of ander. Dat is gewoon leuk. Voor iedereen is dat anders, maar voor mij is het een manier om het een plek te geven of om ermee om te gaan."

Vader René van der Gijp, voormalig profvoetballer en huidig gezicht van Vandaag Inside, is na het overlijden van 'zijn' Daniëlle alweer een flinke tijd samen met Minouche.

