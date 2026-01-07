René van der Gijp werd bekend als markante profvoetballer. Daarna stortte hij zich op zijn rol als vast gezicht van Vandaag Inside en al zijn voorlopers. Maar een ander feitje is dat hij ook ooit carnavalskrakers uitbracht. Eén nummer bracht zijn zoon Nicky ten gehore in De Oranjewinter.

Van der Gijp was amper uitgevoetbald of de eerste hitjes rolden naar buiten. Zo maakte hij het carnavalsnummer In ons klein café met eveneens oud-voetballer en goede vriend Mario Been. Dat deden ze onder de naam Koek en Zopie. Verder bracht Van der Gijp Het Grote Puntje Puntje Lied (met oud-schaatser Ben van der Burg) en Het busje komt zo uit.

Maar de bekendste is misschien wel Geef me hoop Jomanda, een cover van Give me hope Joanna van zanger Eddy Grant. Dat nummer van Van der Gijp haalde zelfs de Top 40. Toch loopt Gijp daar tegenwoordig niet mee te koop.

'Mijn vader vermoordt me als hij dit hoort'

Woensdag in De Oranjewinter werd het nummer wel aangehaald. Van der Gijp junior lepelde moeiteloos het feitje op dat de Spaanse zanger Julio Iglesias ook een begenadigd voetballer was. Dat kwam omdat er een coverband van de legendarische artiest aanwezig was in het programma. Van der Gijp had zijn zin nog niet afgemaakt, of het nummer van zijn vader werd al ingezet.

"Hij heeft wel eens een hele bekende carnavalskraker gemaakt", lacht Van der Gijp junior. "Ik denk dat hij me vermoordt als hij dit hoort. Hij vindt het vré-se-lijk. Altijd als we op vakantie gaan, dan zet ik dit op. Hij heeft ooit een heel album geschreven, we hebben het nog ergens van Marktplaats kunnen kopen. Mario Been staat er op, Ruud Gullit volgens mij. Het is nergens meer terug te vinden, behalve dit nummer", wijst hij naar Geef me hoop Jomanda.

Nummer Van der Gijp maakt wat los

"Het was ergens in de hele donkere dagen na zijn voetbalcarrière. Ik vind het zo goed om dit op te zetten altijd", verzekert Van der Gijp, die het ook wel eens met karaoke zingt. Presentatrice Hélène Hendriks kan zich die tijd nog heugen. "De twee Koemannetjes (Ronald en Erwin, red.) zijn nog een keer als Hepie en Hepie geweest. Ruud Gullit inderdaad", weet ze nog. "En de broertjes Van de Kerkhof", haakt Amerikadeskundige Raymond Mens in, waarna het onderwerp wordt afgerond.

Nicky van der Gijp nieuw bij De Oranjewinter

De zoon van Van der Gijp is een nieuw gezicht bij De Oranjewinter. Zijn vader heeft daar geen rol in gespeeld, benadrukt Hendriks. "René en ik spreken hier nooit over. Nicky en ik zitten in hetzelfde vak. Hij is te zien bij Viaplay en ik bij Ziggo Sport. We waren op zoek naar verjonging en ik vind dat hij waanzinnig goed kan duiden. Die jongen past bij ons programma.”

"Het grootste verschil is dat René ouder is en meer heeft meegemaakt. Hij is zelf ook profvoetballer geweest, waardoor je andere verhalen hebt. Ze zijn heel verschillend, en kunnen daarom naast elkaar bestaan op televisie."