De finale van de Eurojackpot KNVB Beker werd zondag voorafgegaan aan een uniek moment in de voetbalhistorie. Er werd een speciale beker uitgereikt nog voordat AZ en NEC tegen elkaar begonnen 'om het echie'. De 'blauwe dennenappel' ging naar amateurploeg De Treffers uit Groesbeek en dus mocht ex-international Theo Janssen een feestje vieren.

'Tijdens de Eurojackpot KNVB Bekerfinale in De Kuip is De Treffers gehuldigd als de eerste Amateurwinnaar, de officiële titel met eigen dennenappelbeker voor de beste amateurclub in het toernooi. De Eurojackpot KNVB Beker is daarmee het eerste nationale bekertoernooi ter wereld dat een speciale beker uitreikt aan deelnemende amateurclubs', schrijft de KNVB.

Theo Janssen

Voor trainer Theo Janssen is de prijs een beloning voor het werk van spelers, staf en club. “Dit is iets waar je als amateurclub van droomt. In het bekertoernooi krijg je de kans om jezelf te meten met clubs uit het betaald voetbal en wij hebben laten zien wat er mogelijk is als alles samenkomt. Dat we nu als eerste Amateurwinnaar deze prijs ontvangen, maakt dit seizoen voor iedereen bij De Treffers extra bijzonder.”

'Historisch moment'

Volgens Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, onderstreept de prijs het unieke karakter van het toernooi. “Ieder jaar zorgen amateurclubs voor verrassingen in de Eurojackpot KNVB Beker. Ze laten zien wat de magie van het bekervoetbal is. Met de Blauwe Dennenappel geven we die prestaties de erkenning die ze verdienen. Dat De Treffers de eerste winnaar is, na een mooi bekerseizoen, maakt dit een historisch moment voor de amateurclubs in het bekervoetbal”.

Extra mooie omgeving

Het mooie voor De Treffers, dat er in de achtste finales van het bekertoernooi uit vloog tegen NEC, was dat de Nijmeegse ploeg in de grote finale stond. Er waren tienduizenden NEC-supporters in De Kuip, die het feestje van de 'buurman' uit Groesbeek meevierde. Daardoor leek het net een echte huldiging. Doelman Jasper Cillessen van NEC is een Groesbekenaar en keepte in de jeugd van De Treffers.

Bijna vijf miljoen euro naar amateurvoetbal

De Nederlandse Loterij steunt de KNVB en het amateurvoetbal dit jaar met € 4.888.408. Dat maakte de grootste kansspelaanbieder van Nederland bekend voorafgaand aan de Eurojackpot KNVB Bekerfinale tussen AZ en N.E.C. De opbrengst van Nederlandse Loterij gaat jaarlijks naar de Nederlandse sport, goede doelen en de samenleving.