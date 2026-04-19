AZ heeft revanche gepakt op de verloren bekerfinale van vorig jaar. In De Kuip werd er op spectaculaire wijze met 5-1 gewonnen van NEC. De Alkmaarders werden niet verrast door het aanvallende spel van Dick Schreuder en sloegen telkens op de juiste momenten toe. Voor de vijfde keer in de geschiedenis van de club gaat de beker naar Alkmaar.

Na een onrustige start van de EuroJackpot KNVB Beker tussen NEC en AZ waren het de Nijmegenaren die het initiatief namen in de eerste helft. Hoewel het in het begin aftasten was, kwam in de 14e minuut de eerste grote kans. Middenvelder Lebreton kon zo inlopen op een goede voorzet van Sami Ouaissa maar werd net teveel in de weg gezeten door Elijah Dijkstra, waardoor de bal net voorlangs rolde.

Kanonskogel van Clasie

Lang maakte NEC dus aanspraak op de eerste goal van de dag, maar het was AZ dat steeds beter in de wedstrijd kwam en de betere kansen kreeg. Aanvoerder Clasie schoot vanaf een meter 30 de bal snoeihard op doel, maar zag zijn pegel tegen de lat komen. In de aanval die volgde kwam Dijkstra dicht bij een treffer, maar Cillessen redde knap.

Het initiatief kantelde daarna volledig naar AZ, dat meer verzorgd speelde dan NEC. En in de 32e minuut leverde hen dat ook het eerste doelpunt op. Na een geweldige actie van Daal op de achterlijn van NEC belandde de bal voor de meegelopen linksback Mees de Wit. Hij twijfelde niet en legde de bal van dichtbij in de verre hoek. Cillessen was kansloos en AZ kwam zo op 1-0.

AZ nekt NEC

Na rust was het NEC die beter uit de kleedkamer kwam, maar dat duurde niet lang. Want net op het moment dat NEC dichterbij een gelijkmaker kwam, was het AZ dat toesloeg. Sven Mijnans werd perfect aangespeeld door een ontketende Kees Smit, vervolgens kon hij afwerken op randje zestien en schoot hij de bal langs de uitkomende Jasper Cillessen.

Beker gaat naar Alkmaar

Het bleek de doodsteek voor NEC te zijn want niet lang erna werd de wedstrijd beslist. Peer Koopmeiners kon vogelvrij op Cillessen aflopen nadat NEC alles op alles zette. Hij stifte de bal vakkundig over de doelman en liet de AZ-aanhang ontploffen. NEC deed nog wat terug via invaller Koki Ogawa waardoor de spanning nog even terug kwam, maar dat doelpunt kwam te laat.