Theo Janssen staat natuurlijk bekend als een markante persoonlijkheid pur sang. Maar ook als trainer is hij behoorlijk goed bezig. Met De Treffers pakte de oefenmeester als eerste team ooit de Blauwe Beker. Wel is het nog maar de vraag of die heelhuids mee naar Groesbeek wordt genomen.

In aanloop naar de bekerfinale tussen NEC en AZ stond er een unicum op het programma. Voor het eerst ooit reikte de KNVB de Blauwe Dennenappel uit voor het amateurteam dat deze bekercompetitie het verst kwam. Die eer kwam op de naam van Theo Janssen met zijn De Treffers. En zoals Janssen bekendstaat, mag er een groot feestje worden verwacht. Hopelijk komt het dan wel goed met de beker...

Beker mee naar huis?

De Treffers was de enige amateurclub bij de laatste zestien in de KNVB Beker dit seizoen. Daarin was buurman NEC nipt te sterk voor de ploeg uit Groesbeek. Bovendien oogden coach Janssen en zijn spelers veel lof met het vertoonde spel, waar onder andere profclub MVV Maastricht mee werd verslagen. Reden genoeg dus om dat eens lekker uitbundig te vieren.

"Ik heb de beker nog niet gevoeld, maar volgens mij is die redelijk zwaar. Ik ben benieuwd of die heel terugkomt", begint de 44-jarige Janssen in gesprek met ESPN. "Hij is zwaarder dan de originele beker volgens mij. Ik denk dat hij in het clubhuis van De Treffers komt, maar hoop dat die thuiskomt."

Groot feestje

De samenwerking tussen de Arnhemmer en De Treffers, uitkomend in de Tweede Divisie, blijkt een match made in heaven, dat zag ook aanvoerder Steven van der Heijden. "Ik denk dat hij in alle facetten voor ons zorgt dat wij het beste uit onszelf kunnen halen. Dat blijkt uit deze prijs en hoe we in de competitie bezig zijn. Ik denk dat we een goede match zijn met zijn allen", aldus de aanvoerder. In de competitie staan De Treffers derde, met slechts één punt achter de koploper.

En zoals we Janssen kennen, gaat zijn team de hele dag goed feestvieren. "We zijn met tachtig man deze kant op gekomen. Zeker voor de mensen van de club is het iets heel speciaals. Het wordt een leuke avond, want we blijven allemaal overnachten. Dus het wordt een lange dag, maar ik ga als eerste naar mijn kamer", besluit de trainer met een knipoog. De Treffers zullen eerst aandachtig toeschouwer zijn van de finale, waarna het Rotterdamse nachtleven uitgespeeld zal worden.