John Heitinga ligt momenteel onder het vergrootglas. Ajax sprankelt niet en werd in de Champions League helemaal scheel getikt door Olympique Marseille (4-0 verlies). Daardoor is er volop kritiek op de trainer van de Amsterdammers. Toch is er ook goed nieuws voor Heitinga in deze onzekere tijden.

Volgens Bekende Buren heeft Heitinga's bedrijf Belnox B.V. namelijk zwarte cijfers geschreven. En dat is een hele prestatie, aangezien er vorig jaar nog een negatief eigen vermogen was van 237.000 euro. Inmiddels kan de financiële holding van Heitinga een stuk betere cijfers overleggen. Het eigen vermogen van Belnox bedraagt zo'n 36.000 euro. Oftewel: een flinke verbetering voor Heitinga's bedrijf.

Ook de schulden zijn behoorlijk teruggebracht. Van 295.000 naar net iets meer dan 7100 euro. Kortom: een omslag van 560.000 euro over beide posten. Iets om trots op te zijn voor Heitinga en de medewerkers binnen het bedrijf. De oefenmeester zal hopen dat hij zijn ploeg ook weer snel op de rit krijgt.

Kritiek op Heitinga

Heitinga werd dit seizoen aangesteld als trainer van Ajax, nadat Francesco Farioli de Amsterdammers vorig jaar naar de tweede plaats leidde. Dat was een hele prestatie, gezien het spelersmateriaal. Toch hoopte het bestuur op sprankelender voetbal en dus kwam oud-Ajacied Heitinga, die assistent was van Arne Slot bij Liverpool. Amper twee maanden onderweg is het gemor al hoorbaar onder fans en analisten.

Zaterdag werd nipt gewonnen in eigen huis van NAC Breda (2-1). Ajax was grote delen van de wedstrijd de onderliggende partij, zelfs tegen tien man. Een paar dagen later volgde een afstraffing in Marseille. Heitinga liep in de val van trainer Roberto de Zerbi, al wilde hij na afloop niets weten van een slechte tactiek. In plaats daarvan complimenteerde hij zijn spelers.

"Dit was een harde les in effectiviteit. We moeten dit incasseren en snel weer door. Ik moet mijn spelers ook een compliment geven. Ze zijn blijven vechten", aldus Heitinga. Het zorgde voor verbazing bij oud-topvoetballer Marco van Basten. "Ik vind het echt ongelofelijk. Hij blijft het ook volhouden dat je tegen zo'n ploeg in de CL hoog druk moet zetten en risico moet nemen. Het is gewoon waanzin", reageerde de voormalig topspits.

Kans op revanche

Gelukkig voor Heitinga en Ajax volgen de wedstrijden zich in rap tempo op, waardoor ze snel revanche kunnen nemen. Dat moet gebeuren op bezoek bij Sparta Rotterdam. Lukt het Heitinga om net als zijn bedrijf Ajax uit het slop te krijgen?

