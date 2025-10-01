Ajax-trainer John Heitinga krijgt bakken kritiek over zich heen na de afgang in de Champions League tegen Marseille (4-0), maar krijgt 24 uur later ook medelijden van niemand minder dan Johan Derksen. De ex-voetballer en voetbaljournalist neemt het een beetje voor hem op, voordat ook hij hem naar de uitgang van de Johan Cruijff Arena dirigeert.

"Ik heb medelijden met Heitinga", begint Derksen bij Vandaag Inside woensdagavond zijn relaas voor én tegen de Ajax-trainer. "Hij is ongeschikt voor zijn functie, maar hij kan er niks aan doen dat Ajax nu slecht speelt. Ze hebben ook een technisch directeur (Alex Kroes, red.) en directeur voetbal (Marijn Beuker), die een selectie hebben samengesteld van het niveau van FC Groningen of minder. En ze hebben ook nog eens financieel veel verlies geleden. Dat is niet onbelangrijk voor een beursgenoteerd bedrijf."

'Hij bakt er helemaal niks van'

Volgens Derksen is het een collectieve schuld van 'drie zwakke broeders die daar de leiding hebben'. "Beuker, die kent niemand, maar Louis van Gaal had goede ervaringen met hem en heeft hem daar gedropt. Dan heb je Heitinga, ze moesten een Ajacied hebbben. Hij is een lichtgewicht. Maar als er een betere selectie stond... Hier is geen eer mee te behalen. Een goede trainer zou het tactisch beter neerzetten en dan zou er iets beters uit te halen zijn. Maar potten zouden er niet mee gebroken worden. Maar Heitinga bakt er helemaal niks van."

'Hele seizoen kun je al weggooien'

Derksen vindt dat de Ajax-directie dit 'niet kan toelaten'. "Het hele seizoen kun je nu al helemaal weggooien. Zo krijg je volgend jaar weer een groot tekort, want het geld wordt in de Champions League verdiend." Derksen vond ook het interview van Heitinga na afloop van Marseille - Ajax waardeloos. De trainer deelde daarin zelfs een compliment uit aan zijn spelers. "Dat is al een reden voor de directie om te zeggen dat er alleen maar wartaal uitkomt en dat hij beter kan gaan buitenspelen."

'Het zijn net amateurs'

In plaats van complimenten zou Heitinga keihard moeten zijn. Derksen wist niet wat de spelers lieten zien. "Het zijn net amateurs zoals ze verdedigen, ze doen maar wat. Ze hebben nog nooit van rugdekking gehoord. En Heitinga probeert zich dan te redden met wat trainersjargon. Er komt verder geen verstandig woord uit. Een groep voetballers heeft ook door of er een personality voor de groep staat of niet."