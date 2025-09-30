Ajax leed dinsdagavond een hele pijnlijke nederlaag in de Champions League. Op bezoek bij Olympique Marseille verloor het kansloos met 4-0, maar opmerkelijk genoeg had coach John Heitinga complimenten in huis voor zijn spelers. Oud-topvoetballer Wesley Sneijder en Marco van Basten wisten niet wat ze zagen.

Heitinga had na de kansloze nederlaag geen spijt van zijn tactische plan voor het tweede duel van dit seizoen in de Champions League. "Nee, dat heb ik niet", zei hij bij Ziggo Sport. Heitinga liet Ajax hoog druk zetten tegen een ploeg die acht dagen geleden nog van Paris Saint-Germain won (1-0). Olympique Marseille kreeg daardoor zoveel ruimte dat het gevaarlijk kon counteren. Ajax had meer balbezit en kreeg zes hoekschoppen meer dan de thuisploeg. Maar Ajax stond na 26 minuten al met 3-0 achter.

"We beginnen goed maar staan na vijf minuten op achterstand", was Heitinga nog complimenteus over zijn ploeg. "Daarna profiteren ze tweemaal van onze fouten. Zij straften iedere fout van ons af. Ze zijn een maatje te groot voor ons. We willen graag toe naar het niveau van de Champions League maar zijn een team in opbouw. Dit was een harde les in effectiviteit. We moeten dit incasseren en snel weer door. Ik moet mijn spelers ook een compliment geven. Ze zijn blijven vechten."

Ongeloof door uitspraken Heitinga

De uitspraken van Heitinga zorgden voor verbijstering in de studio van Ziggo Sport. Daar zaten Wesley Sneijder en Marco van Basten, allebei oud-spelers van Ajax, om de wedstrijd te analyseren. Sneijder snapte totaal niet waarom zijn oud-ploeggenoot weigerde iets aan te passen: "Er kan toch ingegrepen worden? Als wij het zien, moet een trainer en een volledige staf dat toch ook zien? Ik heb altijd geleerd: als je de bal hebt, maak je het veld groot en als je die niet hebt moet je het zo klein mogelijk maken. Nou, zij doen het andersom.

Van Basten was duidelijk sprakeloos door de uitspraken van Heitinga. "Ik vind het echt ongelofelijk. Hij blijft het ook volhouden dat je tegen zo'n ploeg in de CL hoog druk moet zetten en risico moet nemen. Het is gewoon waanzin", reageerde de voormalig topspits.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.