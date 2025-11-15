Coen Rijpma staat voor een emotioneel afscheid. De vriend van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong gaat gedag zeggen tegen twee trouwe maatjes die hem veel brachten dit jaar.

Rijpma nam dit jaar namelijk deel aan een bijzondere Tour de France. De vriend van de schaatsster fietste namelijk 21 etappes, een dag voor de profs dat deden. Dat deed Rijpma om geld in te zamelen voor de Antoinette Foundation, die zich inzet voor kinderen die worden gepest. Een onderwerp dat Antoinette nader aan het hart ligt, vanwege haar eigen ervaringen in haar jeugd.

Overleden vriend

"Vorig jaar organiseerde ik 10 triatlons in 10 dagen voor het goede doel. Mooi maar ook confronterend. Ik zag anderen tot het uiterste gaan en dacht: wanneer maak ik het mezelf weer écht moeilijk?", vroeg Rijpma zich af. Daarna overleed een jeugdvriend van hem op 33-jarige leeftijd. "Dat was het kantelpunt", aldus Rijpma. Hij kwam tot het besef: 'geen later, alleen nu'. Dus stapte hij op de fiets.

Daarbij werd Rijpma gesponsord door Specialized, dat hem twee fietsen schonk. "Bijna elke keer als ik dit jaar de deur uitliep, had ik iets bijzonders bij me. Namelijk een van deze twee fietsen. Ze brachten me over de Alpen, door de Pyreneeën, over de Champs-Élysées... en zelfs naar het WK gravel. Zonder waren mijn avonturen een stuk zwaarder geweest", verzekerde hij.

Toch neemt Rijpma er nu afscheid van, voor een goed doel. De twee fietsen van Specialized gaan onder de hamer. "Ze worden geveild voor de Antoinette Foundation, om bewustwording te creëeren tegen pesten. En om te laten zien wat sport daarin kan betekenen."

@coen_rijpma Deze fietsen kunnen van jou worden. 👀 Ze brachten me over de Alpen, door de Pyreneeën, over de Champs-Élysées… en zelfs naar het WK. Grote shout-out naar @specializednl — zonder deze machines was het een stuk zwaarder geworden. Binnenkort meer. ⚡️ ♬ original sound - coen_rijpma

Antonette Foundation

Rijpma's vrouw werd vroeger gepest vanwege haar rode haar. Op de schaatsbaan vond ze haar zelfvertrouwen terug en op de fiets leerde ze Rijpma kennen. Op de website van haar stichting schrijft ze: 'De droom van Antoinette is een samenleving waarin pesten niet bestaat en iedereen, ongeacht hoe hij of zij eruitziet, de kans krijgt om te schitteren en het beste uit zichzelf te halen.'