Antoinette Rijpma-de Jong heeft vrijdag op sensationele wijze de olympische titel op de 1500 meter behaald. Op het ijs, op de fiets én in de liefde gaat het haar voor de wind. Toch heeft ze ook moeilijke periodes gehad in haar leven. Daardoor maakt ze zich tegenwoordig sterk tegen het pesten. Lees hier alles over de olympische kampioene op de 1500 meter.

Die lange achternaam heeft Antoinette Rijpma-de Jong uit Rottum te danken aan haar man Coen Rijpma. De schaatsster leerde hem in 2019 kennen en op 20 mei 2022 trouwden ze. Sindsdien gaat Antoinette dus met de achternaam Rijpma-de Jong door het leven.

Bij de in 1991 geboren Coen heeft ze rust gevonden. "Ik weet als ik de deur uitga: vanavond zijn we weer lekker samen", vertelde Rijpma-de Jong ooit in het tijdschrift Helden. "Alles is goed. Het gejaagde gevoel dat ik zo lang had, is weg." De schaatsster is dankzij haar man ook minder bang om mensen teleur te stellen. Een gevoel dat voortkwam uit haar pestverleden.

Pesten

Rijpma-de Jong is met haar lange rode lokken een opvallende verschijning. Nu is ze daar trots op, maar vroeger werd ze veel gepest vanwege die haarkleur. "In mijn leven heeft mijn zelfvertrouwen wel een paar klappen opgelopen", aldus de op 6 april 1995 geboren topschaatsster.

Rijpma-de Jong schreef een emotioneel bericht op LinkedIn over de periode waarin ze werd gepest. "Dit was een k*t tijd waarin ik me vaak anders voelde. En zelfs mijn haar ben gaan verven om me niet anders te voelen", schreef ze. "Nu jaren later, zie ik hoe deze ervaringen me hebben gevormd en sterker hebben gemaakt, zowel in de sport als in het leven."

Onzedelijk betast

De Rottumse kreeg ook nog te maken met een vervelende ervaring. Ze werd in februari 2024 onzedelijk betast tijdens een vlucht naar Salt Lake City. "Hij ging bij Rijpma-de Jong staan en raakte haar tegen haar wil aan", vertelde een woordvoerder van haar toenmalige team Jumbo erover. "Antoinette en ik hebben hem toen vriendelijk gevraagd om weg te gaan. Hij maakte het gebaar dat hij me naar de keel wilde grijpen."

Overstap naar Reggeborgh

Ze maakte in 2024 de overstap van Jumbo (inmiddels Team Essent) naar Team Reggeborgh. Daar hoopte ze haar zusje Michelle de Jong tegen te komen als ploeggenoot. Dat was een droom geweest die uitkwam, zei ze bij haar overstap. Al snel viel die droom in duigen en moest Michelle vertrekken bij Reggeborgh. Team IKO pikte haar op.

De Friese langebaanschaatsster heeft in haar carrière al veel medailles gewonnen op het ijs. Ze is zeer allround en kan vooral goed uit de voeten op de 1000, 1500 en 3000 meter. Ze werd maar liefst vijf keer Nederlands kampioen allround, en heeft vijf olympische medailles op haar naam staan, met als piek de gouden plak op de 1500 meter bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Op de WK afstanden behaalde ze zes gouden plakken.

Liefde voor fietsen

Liefde won Rijpma-de Jong niet op het ijs, maar op de fiets. Ze deed in juni 2024 voor het eerst mee aan een UCI-gravelwedstrijd in Denemarken. De schaatskampioene bleek ook bijzonder hard te kunnen fietsen. Ze pakte meteen goud tijdens de Gravel Challenge Blaavands Huk.

Fietsen is een hobby die ze deelt met haar man. Ook hij nam deel aan een race in Denemarken. "Bijzonder om dit samen te kunnen doen. Coen werd 32e in zijn leeftijdscategorie en kwam net twee plekken tekort voor een WK-ticket", liet Rijpma-de Jong destijds weten op Instagram.

De twee leerden elkaar ook kennen op de fiets. Sven Kramer nodigde Coen weleens uit om mee te fietsen met trainingen van Jumbo. "We maakten weleens een praatje. Ik vond hem meteen een leuke jongen, maar hij had een relatie en ik wilde niet stoken. Toen de relatie van Coen uitging, spraken we een keer af en het klikte meteen. Niet veel later kwam hij al bij mij wonen."

Medailles op het ijs

Op de WK afstanden 2025 in Hamar liet ze zien nog altijd tot de absolute top te behoren. Ze pakte goud met het Nederlandse team op de ploegenachtervolging en schaatste achter Joy Beune naar een zilveren plak op de 1500 meter.

Olympische Winterspelen 2026

Na al die plakken en topprestaties bleek het ultieme moment nog te moeten komen. Antoinette Rijpma-de Jong veroverde bij de Olympische Spelen van Milaan goud op de 1500 meter. De toen 30-jarige schaatsster won in het Milano Speed Skating Stadium in 1.54,09 voor Ragne Wiklund uit Noorwegen. Valérie Maltais uit Canada schaatste naar het brons.