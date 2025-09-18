Coen Rijpma, de man van Antoinette Rijpma-de Jong, heeft in een bericht op Instagram een inkijkje gegeven in zijn leven met de topschaastsster. Volgers reageren enthousiast, maar de hoofdrolspeelster is niet zo blij met de beelden.

Haar grote liefde Coen deelt een reeks foto's uit zijn dagelijksleven met de schaatskampioene. Hij geniet ervan om even rustig aan te doen, na een grote uitdaging op de fiets afgelopen zomer. Nu brengt hij lekker veel tijd thuis door met Rijpma-de Jong.

Knuffelen

"Even geen fiets content. Tussen werk, trainen en thuis gewoon wij, eigen tempo, eigen chaos", schrijft hij bij de beelden. Het stel is samen te zien op romantische kiekjes. Zo geeft de schaatsster hem een kus in de lift en knuffelen ze samen op bed.

Die laatste foto was volgens Rijpma-de Jong echter niet voor de buitenwereld bedoeld. Ze ligt in haar volledige schaatstenue, inclusief bril, bovenop haar man en steekt haar tong uit naar de camera. De volgers van Rijpma kunnen er wel om lachen, zo blijkt uit de reacties.

Antoinette reageert zelf ook. "Die laatste foto had niet gehoeven…", schrijft ze. Toch kon haar man het blijkbaar niet laten.

Fietsen

Het koppel is erg sportief en deelt een liefde voor fietsen. Rijpma reed deze zomer zelfs de hele Tour de France, één dag voor de professionele renners. Daarmee zamelde hij geld in voor de stichting van zijn vrouw, die zich inzet tegen pesten.

De twee hebben elkaar ook leren kennen op de fiets. Coen trainde namelijk weleens mee met de oude schaatsploeg van Antoinette. In mei 2022 trouwden de twee nadat ze elkaar in 2019 leerden kennen.

Schaatsseizoen

Voor Rijpma-de Jong staat het nieuwe olympisch schaatsseizoen voor de deur. Tussen kerst en oudjaarsdag wordt gestreden om de tickets voor de Spelen in Milaan. De 30-jarige was er in 2018 en 2022 al bij. Ze won in totaal drie bronzen en een zilveren medaille.