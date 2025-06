Beroemde presentatrice (36) geeft een heel bijzonder inkijkje: 'Blij dat ik nu zo word gezien'

Laura Wontorra is een van de bekendste sportpresentatrices van Duitsland. Om daar te komen heeft ze een bijzondere weg moeten afleggen. Wontorra moest namelijk uit de schaduw van haar beroemde vader stappen.

In een interview met Die Welt spreekt Wontorra over haar weg naar succes en de grootste uitdaging in haar leven. "Natuurlijk was dat in het begin niet altijd makkelijk, vaak hoorde je dan: ‘Ach, dat is de dochter van...’ Maar dat hoorde er nu eenmaal bij“, zegt Laura over haar vader Jörg Wontorra.

Laura ziet het hebben van een beroemde papa als een kans maar ook als een uitdaging. "Mijn vader heeft grote voetsporen achtergelaten, maar dat was voor mij zowel een kans als een uitdaging. Ik wist dat ik het op mijn eigen manier moest doen, als ik het écht wilde. Ik ben blij dat ik vandaag als Laura Wontorra word gezien en niet als de dochter van Jörg Wontorra.“

Opofferingen

Hoe ze dat succes de afgelopen jaren heeft bereikt? Met veel werk en veel opofferingen. "Ik zou zeggen dat de grootste uitdaging in mijn leven de balans tussen werk en privé is.“

En dat heeft een reden. "Mijn streven is om goed te zijn. En daarvoor neem ik ook genoegen met offers. Vraag het maar aan de echt grote sporters, zij zijn en waren bereid om dingen op te geven, en zijn nu eenmaal niet zo goed in het vinden van een goede work-life-balance. Ik heb tot nu toe altijd het grote geluk gehad zelf te kunnen beslissen wat ik doe. Daar ben ik dankbaar voor, maar ik werk er ook hard voor.“

Wontorra is weliswaar dankbaar dat ze 'veel goede mensen om zich heen heeft voor de verschillende aspecten van haar werk', maar als het gaat om haar werk voor de camera, is ze duidelijk. "Mijn eigen eis als sportjournalist is dat ik alles wat ik voor een uitzending nodig heb zelf voorbereid. Vroeger had ik misschien wat meer vrije tijd, maar die verdwijnt steeds meer, omdat Laura Wontorra tegenwoordig ook een merk is en, door de veranderde mediawereld, op veel verschillende platformen aanwezig is.“

Vader Jörg

Jörg Wontorra, is een bekende Duitse televisiepresentator. Naast zijn werk op de televisie zat hij ook een tijdje bij de raad van toezicht van Werder Bremen. In 1989 werd hij vader van Laura.