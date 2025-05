Beroemde presentatrice haalt snoeihard uit naar collega's na vertrek bij grote sportzender: 'Dat zal nooit stoppen'

De bekende presentatrice Melissa Reddy heeft het Britse Sky Sports samen met vijf andere collega's verlaten vanwege een grote reorganisatie. De sportverslaggeefster van Zuid-Afrikaanse komaf heeft voor het eerst gereageerd sinds haar vertrek.

Reddy was de afgelopen jaren werkzaam als voetbalverslaggever bij Sky Sports en volgde regelmatig clubs als Manchester United en Liverpool. Op Instagram heeft ze een uitgebreid statement met gemengde gevoelens gedeeld over haar tijd bij de zender. Ook blikte ze vooruit op de toekomst.

Beroemde presentatrice steelt de show in Ahoy bij Premier League Darts Het complete Premier League Darts-circus is neergestreken in Rotterdam Ahoy, voor de elfde speelavond van de prestigieuze competitie. Dat betekent dat ook Sky Sports aanwezig is. En zij hebben presentatrice Emma Paton meegenomen. Die werd met luid gejuich ontvangen door het Nederlandse publiek.

"MIJN ELFDE!!! seizoen van Premier League-verslaggeving zit erop en ik neem afscheid van drie jaar bij Sky. Ik blijf af en toe nog wel wat dingen voor hen doen, maar ik ben écht zó enthousiast om binnenkort alles te delen waar ik mee bezig ga zijn — dingen die me in staat stellen om me te richten op mijn sterke punten en passies", zo begint Reddy haar bericht. Ze voegt eraan toe dat ze nieuwe boeken gaat schrijven.

Dit is Emma Paton, de beeldschone presentatrice van Sky Sports waar fans in Ahoy Rotterdam voor juichen Wat Viaplay voor ons Nederlanders is qua darts, is Sky Sports dat voor de mensen in Groot-Brittannië. Daar is Emma Paton de presentatrice. En mocht je haar nog niet kennen, lees dan vooral verder. In Ahoy Rotterdam bij de Premier League Darts werd ze steeds toegejuicht.

Misbruik

Reddy spreekt openhartig over het misbruik en de uitdagingen die ze in de industrie heeft meegemaakt. "Na de allereerste persconferentie die ik jaren geleden in Engeland versloeg, draaide een journalist zich om naar de perschef en zei: ‘Waarom laten jullie hen hierheen komen om onze banen af te pakken? Je wilt gewoon een likje, hè?!"

De verslaggeefster baalt ervan dat hier nooit verandering is gekomen. "Ik zou graag kunnen zeggen dat er sindsdien iets is veranderd, maar helaas... het misbruik dat je als buitenlandse vrouw van kleur in deze wereld over je heen krijgt, stopt nooit."

Jack van Gelder geheimzinnig over terugkeer na operatie Hélène Hendriks: 'We moeten het afwachten' Hélène Hendriks is wegens het herstel na een operatie afwezig als presentatrice van De Oranjezomer. Daardoor is er ook geen plek in het programma voor Jack van Gelder, normaal een vertouwd gezicht in de talkshow. "Het belangrijkste is dat zij zo snel mogelijk opknapt."

Sterk in haar schoenen

Ondanks deze nare ervaringen laat Reddy zich niet zomaar uit het veld slaan. "Toch zal ik altijd sterker zijn dan de haat; ik weet wie ik ben, en ik ken de waarde van mijn werk. Je kunt het licht niet doven van iemand die heeft geleerd te stralen in het donker."

Sportpresentatrice en voetbalvrouw brengt volgers in extase met 'kopie' van scene uit een film Diletta Leotta geniet met volle teugen van haar vakantie in de Malediven. De Italiaanse DANZ-sportpresentatrice is met haar dochtertje Aria naar de andere kant van de wereld gevlogen voor wat heerlijke dagen 'in het paradijs'. Daar acteert ze in een video als een echte 'bondgirl'. Een hard gelach voor voor haar man Lorius Karius die in het koude Duitsland in actie moest komen als keeper namens Schalke 04.

Dankbaar

De Zuid-Afrikaanse sluit haar bericht positief af. "De berichten die ik heb ontvangen van managers, spelers, clubmedewerkers, mijn collega’s bij Sky en uit de bredere industrie – mensen die mij, mijn reis en de offers van het afgelopen decennium kennen – wegen zwaarder dan al het nare lawaai."

Collega's reageren dankbaar op het bericht van Reddy. "Dankjewel dat je altijd een lichtpunt bent geweest voor vrouwen in onze sector", zo schrijft prestatrice Natalie Pike. Commentator Pien Meulensteen reageerde ook. "Veel succes! Ik kijk ernaar uit om te zien wat je hierna gaat doen."