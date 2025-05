Jack van Gelder geheimzinnig over terugkeer na operatie Hélène Hendriks: 'We moeten het afwachten'

Hélène Hendriks is wegens het herstel na een operatie afwezig als presentatrice van De Oranjezomer. Daardoor is er ook geen plek in het programma voor Jack van Gelder, normaal een vertouwd gezicht in de talkshow. "Het belangrijkste is dat zij zo snel mogelijk opknapt."

De Oranjezomer wordt nu gepresenteerd door Johnny de Mol. Maandagavond was de eerste uitzending, waar ruim 800.000 mensen naar keken. Er werd Hendriks nog een hart onder de riem gestoken. "Namens ons allemaal wensen we haar een voorspoedige beterschap", zei De Mol.

Onder andere Viggo Waas, Estavana Polman en Rutger Castricum waren te gast, maar Van Gelder zat niet op zijn vaste plek aan tafel. De sportverslaggever zei eerder al tegen Sportnieuws.nl dat De Mol voor 'een andere opzet' kiest. Of hij het programma mist? "Ach, wat is missen? Ik vind het altijd leuk om te doen", zei hij na de eerste aflevering tegen De Telegraaf.

"Ik heb in die vijftig jaar zoveel gedaan. Weet je, ik ben blij dat ik op mijn leeftijd nog voor grote dingen word gevraagd", vervolgt de 74-jarige. "Zo heb ik onlangs het nieuwe seizoen van Marble Mania mogen inspreken. Nu is het even rustig, verder zie ik het wel.”

Geheimzinnig

Van Gelder wil verder 'niets kwijt' over de eerste uitzending met De Mol. "Johnny heb ik hoog zitten, en je moet hem ook een kans geven. Dit was pas de eerste uitzending.”

Hij is nog geheimzinnig over een terugkeer en houdt in het midden of hij dit seizoen nog aan tafel zit in de talkshow, als Hendriks hersteld is. "Dat weet ik niet, we moeten het afwachten. Het belangrijkste is dat zij zo snel mogelijk opknapt.”

Hendriks liet eerder in Vandaag Inside weten dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over haar gezondheid. "Ze wilden dat ik het even zou vertellen, want anders gaan ze allemaal speculeren. En mensen zien je in een rolstoel en dan denken ze het ergste. Maar over twee weken..." "Operatie en dan komt het weer helemaal goed", vulde Wilfred Genee aan. "Dan komt het gewoon weer goed."