Beroemde voetbalvrouw (38) opnieuw onder vuur: 'Ze heeft zeven miljoen euro van mij gestolen!'

Wanda Nara blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs kwam het gerucht naar buiten dat zij aan het daten is met Achraf Hakimi, een oud-teamgenoot van haar ex Mauro Icardi. De Argentijn besloot vervolgens op sociale media keihard naar Nara uit te halen.

'Deze oorlog houdt maar niet op', schrijft BILD. En dat is niet overdreven: Icardi en Nara hadden jarenlang een relatie en kregen ook twee kinderen, maar door vermeende affaires van beide kanten zijn de twee sinds 2024 definitief uit elkaar. Het enige probleem is dat zij nog midden in een vechtscheiding zitten.

Icardi (32) is ondertussen al verloofd met Maria Suarez (33), waar hij eerder al een affaire mee had. Nara lijkt sinds kort te gaan met Hakimi, waar Icardi bij Paris Saint-Germain één seizoen mee samenspeelde. Na dat nieuws naar buiten kwam, slingerde de Argentijnse spits van Galatasaray een opvallende tweet de wereld in.

Bankrekening met zeven miljoen euro

Hij deelde namelijk een foto van Nara's bankrekening, waar liefst 7.305.586 euro op stond, en schreef daarbij: "Terwijl ik hier rondliep en op mijn telefoon keek, vond ik nog een bewijsstuk... Ze heeft €7 miljoen van me gestolen. Blijkbaar is de diefstal van €7 miljoen, die naar haar persoonlijke rekening is overgemaakt, in Italië gemeld. Zou het kunnen dat ze, wetende dat ik overal bewijs van had, de rechtbank heeft gevraagd mijn telefoon in beslag te nemen?"

Wanda Nara slaat terug

Nara schakelde haar advocaat in en ook hij liet via sociale media van zich horen. En dat laat zich raden: "Met betrekking tot de ongerechtvaardigde publicatie van persoonlijke en gevoelige gegevens door de heer Mauro Icardi op sociale media heeft mevrouw Wanda Nara haar vertrouwde advocaat opgedragen een klacht in te dienen bij de bevoegde gerechtelijke autoriteit wegens onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en smaad."

Daarmee houdt het niet op. "Het gaat om het beschermen en verdedigen van de goede naam van mevrouw Wanda Nara tegen wat onrechtmatig, willekeurig en ongevoelig is beweerd in de bovengenoemde berichten, wat haar imago, eer en reputatie duidelijk schaadt, en om het aan de kaak stellen van de ongerechtvaardigde verspreiding van persoonlijke en gevoelige gegevens."