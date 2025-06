Beroemde voetbalvrouw laat volgers opnieuw smullen met onthullende foto's: 'Wat een schoonheid'

Diletta Leotta, de vrouw van ex-Liverpool-doelman Loris Karius, heeft weer toegeslagen. De Italiaanse presentatrice heeft op Instagram nieuwe foto's geplaatst in een outfit waar haar negen miljoen volgers van smullen.

Leotta is samen met Karius op vakantie op Mallorca. Vakantiekiekjes kunnen dan uiteraard niet ontbreken. Te zien is hoe ze een fraaie roze jurk draagt met een hoge split, waardoor haar been zichtbaar is. Haar volgers zijn hier erg van onder de indruk. "Mamma mia. wat een buitengewone schoonheid is deze vrouw", schrijft een volger. Een ander is 'betoverd door haar schoonheid'.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Leotta haar volgers versteld doet staan met een Instagram-post. Zo deelde ze eerder dit jaar beelden van haar vakantie in de Malediven. In die video acteerde ze als een echte 'bondgirl'. De 33-jarige Italiaanse verscheen in een zwarta bikini, terwijl ze uit de zee liep en haar haar uitwrong.

Dit deed James Bond-liefhebbers terugdenken aan de scène van Halle Berry ruim twee jaar geleden in Die Another Day. In die bekende Bondfilm loopt de actrice in een oranje bikini uit zee.

Liefde op het eerste gezicht

De Duitse doelman, die tegenwoordig voor Schalke 04 speelt, ontmoette Leotta tijdens een mode-evenement in Parijs in 2022. "Loris kwam de kamer in en ik zei: 'Meiden, de man van mijn leven is gearriveerd'. Dat was echt geweldig", aldus Leotta volgens Bild. Karius zette de eerste door een praatje te beginnen, en al snel raakten ze in een diep gesprek dat tot vier uur ’s nachts doorging. Leotta omschrijft het moment dan ook als ‘liefde op het eerste gezicht’.

Niet veel later raakte Leotta zwanger van de doelman. "Dat maakte me bang", zo herinnert ze zich, "maar ik was ook erg blij met Loris. Het was liefde van de hoogste graad. We waren door het dolle heen." In augustus werd dochter Aria geboren, toevallig met dezelfde verjaardag als moeder Leotta.

Tweetalig

Het stel kiest ervoor om hun dochter tweetalig op te voeden, in het Duits en Italiaans. Onderling communiceren ze voornamelijk in het Engels, al is Karius inmiddels begonnen met het leren van Italiaans, en daarin boekt hij steeds meer vooruitgang.

Maar waar de doelman het leren van een nieuwe taal goed afgaat, is dat niet het geval voor Leotta. Zij heeft haar pogingen om het Duits onder de knie te krijgen opgegeven. "Hij wil dat ik het leer, maar het is te moeilijk."