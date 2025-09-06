Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-speler Kenneth Taylor, heeft van zich afgebeten na een persoonlijke aanval op haar. "Het allerbelangrijkste is je zelf goed voelen", pareert ze de kritiek.

Bij het programma Roddelpraat werd gezegd dat de vriendin van Taylor dik is geworden. Ze kreeg via Instagram de vraag van een volger wat ze daar van vindt. Van Vliet noemt het "respectloos" dat er online over iemands gewicht wordt gepraat. Voor haar heeft het onderwerp extra lading, omdat ze vroeger juist met een eetstoornis kampte.

"Om uit die cirkel te komen is hard en vooral als je dus online ook nog open op je hebt", trapt Van Vliet haar verhaal af. "Ik ben blij dat het beter gaat, maar ook ik struggle nog elke dag."

'Ik vind het kwalijk'

Ze heeft er geen problemen mee dat iemand over haar gewicht praat, maar ze plaatst daar wel een kanttekening bij. "Ik vind het kwalijk dat er dus nog steeds één lichaamstype als 'dun' wordt gezien en de rest wat er buiten valt niet goed is...", stelt ze. De vriendin van Taylor geeft dan ook een belangrijke boodschap mee aan haar miljoen volgers.

"Het belangrijkste is je zelf goed voelen in je lichaam en op een gezonde manier voor jezelf zorgen. Niets of niemand hoort daar tussen te komen", sluit ze af met een hartje.

Relatie met Taylor

Sinds eind 2023 is de populaire influencer samen met Taylor, die een vaste waarde is op het middenveld van Ajax. Hij leek deze zomer een transfer te maken, maar bleef toch trouw aan zijn jeugdliefde. Ondanks dat de twee regelmatig van huis zijn, hebben ze het leuk samen. "Ik ben sowieso bij elke wedstrijd in de ArenA en support hem altijd waar kan. En andersom ook, zoals dat hij naar Venetië is gevlogen in zijn vrije dagen."

In de Italiaanse trekpleister was Van Vliet op het Internationale Filmfestival.