Ajax plaatste zich donderdag voor de finale van de Como Cup na een zege op Celtic. Bij het duel in het vriendschappelijke toernooi werd op bijzondere wijze de aandacht van middenvelder Kenneth Taylor getrokken.

Een aanwezige fan roept hard de naam van de 23-jarige Ajax-speler, zo is te zien in een video op Instagram. Hij wil de voetballer namelijk iets speciaals laten zien. Wanneer Taylor zijn kant op kijkt draait de supporter zich om.

Op de achterkant van zijn shirt blijkt de naam van de beroemde vriendin van Taylor te staan: 'Jade Anna'. De influencer Jade Anna van Vliet is een van de bekendste van Nederland. Ze heeft een miljoen volgers op Instagram en nog eens 1,8 miljoen op TikTok.

Wat het shirt van de fan extra apart maakt, is dat het geen Ajax-tenue betreft. De jongen heeft de naam Jade Anna laten bedrukken op een shirt van het nationale team van Engeland met rugnummer 34. Dat nummer in bij Ajax onlosmakelijk verbonden met Abdelhak Nouri, een voormalig speler van de club die ernstige hersenschade opliep nadat hij in 2017 in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd.

De wedstrijd tegen Celtic werd door Ajax gewonnen met 5-1. Trainer John Heitinga zag zijn talenten Aaron Bouwman (17) en Rayane Bounida (19) uitblinken. Zij scoorden het vierde en vijfde doelpunt voor de Amsterdammers, die het in de finale zondagavond zullen opnemen tegen gastheer Como.

Jade Anna onder vuur

De vriendin van Taylor ligt momenteel onder vuur vanwege een aanvaring met de politie. Ze kreeg een boete omdat ze tijdens het rijden haar telefoon gebruikte. "Ik kon hem geen ongelijk geven. Ja, ik zat op mijn telefoon voor de route. Hij zei dat ik aan het appen was, maar dat was niet zo", vertelde Van Vliet daar zelf over.

De vriendin van de Ajacied was er echter niet blij dat de agent het online deelde: "Why? Ik vind het een hele rare zet om dat te posten. Maar goed, hij is politieagent en zal weten wat wel en niet mag. Maar ik vind het best raar dat je dat gewoon online zet. Ik vind het heel scheef dat een agent het mag posten. Hij noemt geen namen, maar buurtagent, Alkmaar én influencer. Iedereen kon weten dat het over mij ging."

