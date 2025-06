Beroemde vriendin van Nederlandse voetballer schittert bij De Toppers na vreselijke periode

Emma Heesters stond dit weekend eindelijk weer eens te stralen op het grootste podium van Nederland. De beroemde zangeres schitterde bij een optreden van De Toppers. De vriendin van de Nederlandse voetballer Wesley Hoedt ging door een vreselijke periode.

Bijna een jaar geleden maakte Heesters (29) bekend kanker te hebben. Ze doorliep de hele medische mallemolen, waarbij ze ook haar eitjes liet invriezen om later nog kinderen te kunnen krijgen. Allemaal in de hoop dat ze weer zou herstellen van de kankerdiagnose. In de eerste maanden van 2025 was het dan zover en mocht de zangeres aankondigen dat het veel beter met haar gaat.

Bekende zangeres Emma Heesters kreeg steun van Nederlandse voetballer in moeilijke periode: 'Afstand is moeilijk' Emma Heesters ging het afgelopen jaar door een verschrikkelijke periode. Ze kreeg te horen dat ze baarmoederhalskanker had en moest daardoor haar succesvolle carrière on hold zetten. Gelukkig kreeg ze, al was het op afstand, veel steun van haar vriend, voetballer Wesley Hoedt.

'Zaal vol kippenvel'

Dat vierde ze met 'een emotionele avond' in de Johan Cruijff Arena, het stadion van Ajax. De Toppers waren dolblij om Heesters haar moment te geven in hun eigen concert. "Voor ons voelde het extra speciaal om haar op dit podium te zien schitteren. Emma, wat een eer dat je er weer bent!", werd er op het officiële account gepost. Ze zong op het podium 'I Will Survive', toepasselijk bij haar situatie. "Toen Emma Heesters I Will Survive inzette, hield de ArenA even haar adem in. Een krachtig lied, een loepzuivere stem, en een zaal vol kippenvel."

Langeafstandsrelatie

Heesters, die een langeafstandsrelatie met ex-international Hoedt (31) heeft, stond zichtbaar te genieten tijdens haar schitterende optreden. Hoedt voetbalt in Saoedi-Arabië bij Al Shabab en kan er dus niet altijd voor zijn vriendin zijn. Al gaf Heesters in een eerder interview aan veel steun te hebben gehad van haar vriend, met wie ze in het verleden een tijdje uit elkaar was maar inmiddels weer gelukkig samen is.

Vriendin van oud-international viert goed nieuws: zangeres pakt voorzichtig carrière weer op Profvoetballer Wesley Hoedt en zangeres Emma Heesters hebben opnieuw goed nieuws gedeeld. Heesters vertelde eerder al dat haar behandelingen tegen baarmoederhalskanker achter de rug zijn. In de zomer is ze zelfs alweer op het podium te bewonderen.

Rentree

Toen Hoedt bij zijn huidige club tekende in de zomer van 2024, wist het stel nog niet van de diagnose die Heesters te wachten stond. Maar een maand later, in oktober, kreeg de zangeres het vreselijke nieuws te horen en ging ze door diepe dalen. Maar nu ze er weer bovenop is, beklimt ze langzaamaan steeds vaker de podia. In de Nederlandse muziekwereld is dit verhaal pas net verwerkt of er staat alweer een volgend schrikbericht te wachten: Freek van het populaire duo Suzan & Freek blijkt ongeneeslijke longkanker te hebben.