Bekende zangeres Emma Heesters kreeg steun van Nederlandse voetballer in moeilijke periode: 'Afstand is moeilijk'

Emma Heesters ging het afgelopen jaar door een verschrikkelijke periode. Ze kreeg te horen dat ze baarmoederhalskanker had en moest daardoor haar succesvolle carrière on hold zetten. Gelukkig kreeg ze, al was het op afstand, veel steun van haar vriend, voetballer Wesley Hoedt.

Tegenover Het Laatste Nieuws vertelt Heesters hoe het nieuws bij haar en Hoedt binnenkwam. "Wesley voetbalde nog maar net een maand in Saoedi-Arabië toen ik ziek werd. “We hebben heel vaak aan de telefoon gehangen en hij is zo vaak hij kon mee naar doktersafspraken geweest. De ziekte heeft niet alleen een invloed op mij, maar op mijn hele omgeving."

Levensleren

Heesters en Hoedt hebben erg veel geleerd uit de ziekte van de zangers. "Het is nog duidelijker geworden dat je echt maar één keer leeft. Als twintiger denk je dat je onsterfelijk bent, maar mijn verhaal kan ook bij jonge mensen gebeuren. Daarnaast heb ik geleerd om mezelf wat vaker op nummer één te zetten en niet meer op alles ja te zeggen. Ik heb maar één lichaam en moet daar zorg voor dragen. Op de dagen voor en na een optreden plan ik nu bewust rust in."

Gelukkig kreeg het bekende stel enorm veel steun van zowel bekenden, als van fans van Heesters. "Mijn huis stond vol met bloemen. k zou dit ook niet in mijn eentje kunnen verwerken. Als ik nieuwe muziek uitbreng, vind ik het leuk dat mijn fans voor me klaarstaan, dus het voelde heel normaal om ook mijn ziekte op sociale media te delen."

Wesley Hoedt

