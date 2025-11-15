Influencer Morgan Riddle reist samen met toptennisser Taylor Fritz de hele wereld over. Nu het seizoen voorbij is, keerde ze weer terug naar Amerika. Bij aankomst stuitte ze op een verontrustend tafereel.

Riddle bracht de afgelopen tijd door in Turijn, waar haar vriend speelde op de ATP Finals. Fritz verloor donderdag van Alex de Minaur (7-6 (3), 6-3) in de groepsfase en is daarmee uitgeschakeld op het toernooi. De Amerikaan verloor eerder van nummer één van de wereld Carlos Alcaraz.

Dus keerde zijn vriendin weer terug naar de Verenigde Staten. Bij thuiskomst was ze niet in goede doen. Dat had allereerst te maken mat haar baggage. Ze deelde een herkenbare frustratie via Instagram. "Tenzij je daadwerkelijk je koffer van de band haalt, zou het verboden moeten zijn om binnen een meter van de baggageband te staan. Het is zo onhandig", schrijft ze bij een foto vanaf het vliegveld.

"Je moet dan ook niet boos worden als ik je een klap geef met mijn koffer van 30 kilo", grapt ze vervolgens. In de Story's die volgen stuit ze echter op een nog verontrustender tafereel.

Brand

Er is namelijk brand uitgebroken op de landingsbaan van het JFK Airport. "Dat kan niet goed zijn", schrijft Riddle bezorgd. Ondertussen landen er wel gewoon vliegtuigen vlakbij het vuur. "Stel je voor dat je uit het raam kijkt en dit ziet tijdens het landen."

Influencer

Riddle reist met Fritz de hele wereld over voor zijn tenniscarrière en heeft daar inmiddels ook haar werk van gemaakt. Ze deelt haar levensstijl als spelersvrouw tijdens de ATP-tour met haar duizenden volgers en geeft hen tips als ze bekende toernooien willen bezoeken.

"Hij slaat ballen, ik maak content", zei Riddle onlangs lachend over hun rolverdeleing in een uitgebreid interview met G. Haar video’s trekken miljoenen kijkers, maar leveren ook kritiek op van traditionele tennisfans die vinden dat de sport 'serieus' moet blijven.