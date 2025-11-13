Tennisser Alex de Minaur heeft eindelijk een partij gewonnen op de ATP Finals. Het was donderdag bij de zesde poging eindelijk raak voor de Australiër. De Minaur won van Taylor Fritz met 7-6 (3), 6-3 en mag daardoor zelfs hopen op een plek in de halve finales. Hij moet daarbij hopen op hulp van Carlos Alcaraz, die door de zege van De Minaur zelf juist al door is.

De Minaur verloor vorig jaar bij zijn debuut op de ATP Finals al zijn partijen en die kant leek het opnieuw op te gaan na nederlagen tegen Alcaraz en Lorenzo Musetti. Tegen de Italiaan gaf De Minaur dinsdag zelfs een 5-3 voorsprong in de tweede set weg. Hij stond daardoor met zijn rug tegen de muur, want alleen met een zege in twee sets mocht hij nog hoop koesteren om door te gaan.

Dat was precies wat de Australiër deed tegen Fritz, die een totale off-day beleefde. De Amerikaan had aan een zege genoeg om zich voor de derde keer naar de halve finales te slaan, maar er lukte werkelijk helemaal niets bij hem. De Minaur profiteerde optimaal en won met 7-6 (3) en 6-3 van Fritz, die door de nederlaag is uitgeschakeld.

Alcaraz profiteert

De overwinning van de Australiër was goed nieuws voor Alcaraz, want hij is nu zeker van een plekje bij de laatste vier. De Minaur zit zelf nu in de wachtkamer en moet afwachten wat de Spanjaard later op de donderdag doet tegen Musetti.

Als Alcaraz wint dan gaat De Minaur door, maar als Musetti wint dan valt het doek voor de Australiër en gaat de Italiaan door. "Ik ben vanavond Carlos zijn grootste fan", reageerde De Minaur na zijn zege op Fritz.

Hoewel Alcaraz al door is, staat er wel iets op het spel voor hem. Als hij de Italiaan verslaat dan sluit hij het jaar hoe dan ook af als nummer 1 van de wereld. Op dit moment is er nog een kleine kans dat Jannik Sinner die plek overneemt.

De Minaur verwikkeld in spannende strijd

De Minaur is zelf ook nog in een strijd verwikkeld op de wereldranglijst. De nummers 5 tot en met 9 van de wereld staan namelijk heel dicht op elkaar. Fritz bezet virtueel met 4135 punten de vijfde plek, maar De Minaur heeft er net zoveel. Felix Auger-Aliassime (4045), Lorenzo Musetti (4040) en Ben Shelton (3970) staan echter in de buurt. Zij komen allemaal nog in actie in Turijn en maken dus allen kans om het jaar in de top-5 af te sluiten.