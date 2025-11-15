Jelena Djokovic, de vrouw van toptennisser Novak, heeft een boekje open gedaan over een zware periode. Het stel verhuisde onlangs met hun twee kinderen van Servië naar Griekenland. In haar geboorteland had Jelena het moeilijk. "We waren failliet."

Dat vertelt de 39-jarige in gesprek met Sportal. Voor Jelena was het niet altijd rozengeur en maneschijn. Ze sprak openhartig over haar moeilijke jeugd. Hoewel ze uit een rijke familie kwam, raakten haar ouders plotseling al hun geld kwijt.

Haar ouders waren in die tijd altijd haar grootste steun. "Mijn familie was welgesteld, maar we gingen failliet. We moesten ons zien te redden, we hebben alles meegemaakt." Het was uiteindelijk haar moeder die de schouders eronder zetten en het beste probeerde te maken van de situatie.

'Leeuwin'

Deouders van de 39-jarige blijven liever uit de publiciteit. Jelena zei ooit dat haar moeder Vera een groot voorbeeld voor haar is. Ze noemt haar een 'leeuwin'. "Dankzij de enorme wilskracht, het verlangen en de kracht van mijn moeder, die mijn zus en ik ook hebben, konden we allebei in het buitenland studeren", vertelt Jelena.

"Mijn moeder kreeg mijn zus en mij al vroeg, voedde ons op en werkte constant. Niets was haar te veel, ze vocht als een leeuwin om ons een kwaliteitsvol leven en onderwijs te bieden, onder zeer moeilijke omstandigheden." Ze herkent zichzelf daar ook in. "Ik geloof dat vrouwen veel kwaliteiten opdoen door naar hun ouders te kijken, vooral naar hun moeders."

Vechten

Haar vader versterkte de eigenschappen vaan haar moeder en leerde ook zijn dochters om onafhankelijk te zijn. "We wachten niet tot iets ons in de schoot valt, maar vechten ervoor", zegt Jelena over zichzelf en haar zus. "Ik zou andere jonge vrouwen ook adviseren om met heel hun hart te vechten voor waar ze in geloven."

Zware tijden met Novak

Jelena is sinds 2014 getrouwd met toptennisser Novak Djokovic, maar ook in hun relatie waren er moeilijke momenten. Toen ze elkaar in 2005 leerden kennen studeerde Jelena nog en stond haar geliefde aan het begin van zijn sportcarrière. "We hadden geen geld om naar elkaar toe te vliegen", vertelde ze eerder aan Hello! magazine.

Later besloten ze om samen in monaco te gaan wonen, waar Jelena werkte bij een olie maatschapij. "Dat was een onmogelijke missie voor onze relatie. Op een gegeven moment zei Novak tegen me dat we zo niet langer konden functioneren." Daarom gingen ze op zoek naar een andere oplossing. Jelena leidt nu de Novak Djokovic Foundation, dat zich inzet voor educatie in Servië.