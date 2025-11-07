Morgan Riddle, de beroemde vriendin van toptennisser Taylor Fritz, heeft woensdagavond indruk gemaakt op de rode loper bij een bijzonder evenement. Ze zette zich in voor gelijke rechten voor vrouwen en kinderen en zag er ook nog eens stralend uit.

Riddle droeg een aansluitende zwarte jurk met een open rug en een hoge split. Daarmee steelt ze de harten van haar duizenden volgers op Instagram. Die reageren dolenthousiast op de beelden van de influencer.

'Geweldige avond'

De Amerikaanse verscheen niet voor niets op de rode loper. Ze was uitgenodigd door Glamour Magazine, met een speciaal doel. "Een geweldige avond om vrouwen te vieren die elkaar steunen en vechten voor de rechten en gelijkheid voor kinderen over de hele wereld', schrijft Riddle erover.

Ze is dankbaar dat ze op het gala aanwezig mocht zijn. "En dat vrouwen een stem krijgen die dit geweldige werk doen."

Carrière

Riddle reist met Fritz de hele wereld over voor zijn tenniscarrière en heeft daar inmiddels ook haar werk van gemaakt. Ze deelt haar levensstijl als spelersvrouw tijdens de ATP-tour met haar volgers en geeft hen tips als ze bekende toernooien willen bezoeken.

"Hij slaat ballen, ik maak content", zei Riddle onlangs lachend over hun rolverdeleing in een uitgebreid interview met G. Haar video’s trekken miljoenen kijkers, maar leveren ook kritiek op van traditionele tennisfans die vinden dat de sport 'serieus' moet blijven.

Riddle op haar beurt neemt haar rol ook bloedserieus. Ze werkt samen met merken, maakt backstagevideo’s op toernooien en probeert tennis toegankelijker te maken voor een jonger publiek. "Ik begon met content om jongeren kennis te laten maken met tennis", zegt ze. "Veel mensen weten niet hoe de sport werkt of wat er allemaal achter zit. Ik laat het zien op een manier die leuk en herkenbaar is."