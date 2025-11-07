Aryna Sabalenka heeft de organisatoren van de Grand Slams opgeroepen om met de topspelers om tafel te gaan. Dit doet de nummer één van de wereld naar aanleiding van een brief die eerder door bijna de gehele top 20 bij de mannen en vrouwen werd getekend.

De oproep van Sabalenka is gelieerd aan de brief die toptennissers in maart schreven aan de organisatoren van de vier Grand Slams. Bijna de gehele top 20 bij de mannen en vrouwen vroeg in die brief aandacht voor de huidige omstandigheden voor de tennissers. Zo wilden de topspelers inspraak hebben bij veranderingen op een toernooi, wilden ze een betere pensioenregeling en moest er een groter deel van de opbrengsten van het toernooi naar de spelers gaan.

Na die brief werd er in mei een vergadering gehouden tussen de organisatoren van Roland Garros en meerdere topspelers. Tennissers als Sabalenka, Jannik Sinner, Casper Ruud, Coco Gauff, Alex de Minaur en Madison Keys waren hierbij aanwezig. Ook rond Wimbledon zou er een overleg geweest zijn, maar verdere vergaderingen en harde beslissingen blijven tot nu toe uit. Sabalenka voelde daardoor de behoefte om de zaak nog eens onder de aandacht te brengen.

'Het is de juiste tijd'

Na haar overwinning op Gauff tijdens de WTA-finals besloot Sabalenka de situatie nogmaals onder de aandacht te brengen. "Ik denk dat het de juiste tijd is om om de tafel te gaan en tot een oplossing te komen waar iedereen blij mee is." Ook Jessica Pegula, tevens actief op de WTA Finals, sloot zich aan bij de woorden van Sabalenka. "Wat wij proberen is een verenigde stem te laten horen over de huidige gang van zaken."

Ook Iga Swiatek liet van zich horen over de brief die in maart werd geschreven. "Het zou geweldig zijn als de Grand Slams met ons om de tafel willen. Dat is hoe het zou moeten zijn en ik begrijp ook niet waarom dat eigenlijk nog niet zo is. Het draait niet alleen om het prijzengeld, maar ook om ons pensioen, onze gezondheid en een soepelere samenwerking en communicatie voor in de toekomst. Spelers zijn daar op dit moment nog niet tevreden over."