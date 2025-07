Zangeres Emma Heesters, de vriendin van voormalg Oranje-international Wesley Hoedt, ontdekte in 2024 dat ze baarmoederhalskanker heeft. De popster heeft een behandeltraject ondergaan en staat inmiddels ook weer op het podium.

Op Instagram laat Heesters (29) zien wat ze deed en doet om zo snel mogelijk weer zo fit mogelijk te worden. En dat is een hoop. Ook legt ze uit dat ze na het behandeltraject zich juist slap voelde. " Ik ben nog niet waar ik wil zijn", aldus Heesters.

Moeheid

In de video staat Heesters te rekken en strekken, duwt ze gewichten de lucht in, zijn er groepslessen, voert ze squats uit en is er ook een voorzichtig dansje. In de tekst bij de video deelt de in Zeeland geboren zangeres veel details over haar wel en wee.

"Inmiddels sta ik alweer minimaal 2x per week op het podium", aldus Heesters. "Best snel, maar het voelt ook goed. Doordeweeks moet ik er heel veel voor laten, want ik moet nog heel veel rusten. De extreme moeheid die jullie misschien niet op het podium zien, heb ik namelijk wel. En dat is soms mega confronterend."

Energie

Op het podium staan en optreden, dat is waarnaar Heesters al die tijd verlangde. "Daar krijg ik energie van en daar word ik blij van", zo omschrijft ze het. Om het vereiste fysieke niveau te halen bezocht ze in de eerste twee maanden driemaal per week een fysiotherapeut met een specialisatie in het begeleiden van oncologische patiënten.

"Hierdoor kreeg ik weer vertrouwen in mijn lichaam", schrijft ze. Het viel haar tegen wat ze lichamelijk gezien in haar mars had. Ze dacht aan 'level 0', maar het was '-10'.

Confronterend

"Ik vond het zo confronterend. Alles waar ik vorig jaar hard voor had gewerkt (fitlife), was ik kwijt. En dat merkte ik. Waar ik voorheen veel kracht had, stond ik nu al na 3 reps te trillen."

Wesley Hoedt

Verdediger Hoedt (31) kwam uit voor onder meer AZ, Lazio, Anderlecht, Watford en tegnwoordig voor het Saudische Al-Shabab. In maart 2017 debuteerde hij voor Oranje, tegen Bulgarije toen onder bondscoach Danny Blind. In september van dat jaar speelde hij zijn laatste interland, tegen wederom Bulgarije.